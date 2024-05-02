نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزيرا الخارجية الأمريكي والصيني يناقشان أهمية الحفاظ على السلام والاستقرار بمضيق تايوان في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - التقى وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن مع مدير لجنة الشؤون الخارجية المركزية للحزب الشيوعي الصيني ووزير الخارجية وانغ يي في بكين.

وأجرى الجانبان مناقشات عميقة وكذلك موضوعية وبناءة بشأن مجالات الاختلاف وكذلك مجالات التعاون كجزء من إدارة المنافسة على نحو مسؤول بين الولايات المتحدة وجمهورية الصين الشعبية. وناقش الوزير المخاوف بشأن دعم جمهورية الصين الشعبية للقاعدة الصناعية الدفاعية الروسية وأهمية الحفاظ على السلام والاستقرار في مضيق تايوان وكذلك أنشطة جمهورية الصين الشعبية في بحر الصين الجنوبي والحاجة إلى تجنب المزيد من التصعيد في الشرق الأوسط وشبه الجزيرة الكورية.

كما قام الوزير والمدير وانغ، وفي متابعة لقمة وودسايد بين الرئيس بايدن والرئيس شي في نوفمبر الماضي، بمناقشة الخطوات التالية بشأن مجموعة من الالتزامات التي تعهد بها الزعيمان بشأن تعزيز التعاون في مكافحة المخدرات والاتصالات العسكرية وكذلك المحادثات بشأن مخاطر وسلامة الذكاء الاصطناعي وتسهيل التبادلات بين الشعبين.

وشدد الوزير على أن الولايات المتحدة ستواصل الدفاع عن مصالحنا وقيمنا ومصالح حلفائنا وشركائنا، بما في ذلك حقوق الإنسان والقضايا الاقتصادية.