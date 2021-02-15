نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تردد قناة مكسبي سبورت Mksaby Sport علي النايل سات في المقال التالي

عمر شويل - جدة مجموعة “قنوات مكسبي” الفضائية أعلنت عن تردد قناة مكسبي سبورت علي صفحتها الرسمية علي موقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك لكي يستمع محبي الرياضة في كل مكان بالوطن العربي من متابعة جميع البطولات الافريقية للاهلى والزمالك وباقي الفرق الرياضية الأخري بشكل مجاني بدون انقطاع ولا تشويش، حيث يمكن التقاط تردد قناة mksaby channel علي نايل سات من خلال هذا المقال والذي سوف نعرض لكم فيه جميع الأرقام التي تقوم بتفعيل الإشارة علي جهاز الاستقبال الخاص بكم بكل سهولة ويسر فرجاءً منكم متابعة قراءة السطور التالية للتعرف علي ألية استقبال إشارة القناة.

لمتابعة الأحداث الرياضية المصرية والمحلية والعالمية بشكل مجاني بإمكان جميع محبي الدوري الأبطال الأفريقي وبطولة كاس العالم للأندية وجميع البطولات الأخري من متابعة المباريات الرياضية اليومية بشكل مجاني من خلال التقاط إشارة قناة مكسبي الرياضية الفضائية عن طريق أدخال التردد الجديد الموضح لكم أذناه.

تردد قناة مكسبي سبورت

نستعرض مع حضراتكم رمز استقبال إشارة التردد الجديد لقناة مكسبي سبورت علي القمر الصناعي النايل سات، وذلك لمتابعة اهم المباريات الكروية بمختلف البطولات والدوريات المحلية والعالمية بشكل مجاني، حيث يمكن الولوج علي ضبط أعدادات الرسيفر من اجل التقاط الإشارة كما هو موضح لكم بالنقاط التالية.

القمر الصناعي : نايل سات.

تردد قناة Mksaby Sport TV : 11411 .

معدل الترميز : 27500.

معدل الاستقطاب : أفقي.

البحث في قائمة القنوات من ثم.

الضغط علي أيقونة حفظ الاعدادات.

قدمنا لمتابعين قنوات مكسبي التردد الجديد لقناة mksaby tv الرياضية التي تعمل الآن علي قمر نايل سات، حيث تمكنت القناة من إذاعة جميع الألعاب الرياضية المختلفة لمحبي الرياضة لكي تنقل لهم كافة الفعاليات الرياضية بشكل مجاني، حيث يمكن متابعة جميع اخر نزالات المصارعة الحرة وأيضا الفورمولا 1 سباقات السيارات الرياضية وكذلك لعبة كورة السلة والتنس والطائرة وغيرها من الألعاب، وفي الختام نتمنى لكم قضاء وقت ممتع مع شاشة القناة.