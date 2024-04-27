رئيس الإدارة المركزية لشئون الدعوة يطمئن على سلامة مدير مديرية مطروح

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 27 أبريل 2024 04:28 مساءً - على رأس وفد رفيع من قيادات الأوقاف اليوم السبت 27 أبريل 2024م اطمأن الدكتور/ أيمن علي عبده أبو عمر رئيس الإدارة المركزية لشئون الدعوة على سلامة مدير مديرية أوقاف مطروح الشيخ/ حسن عبد البصير بعد حادث مروري أثناء مروره على منطقة سيدي حنيش لمتابعة سير العمل، وقد ضم الوفد كلًّا من: الشيخ/ محمد محمود أبو حطب مدير مديرية أوقاف البحيرة، والشيخ/ هاشم الفقي مدير الدعوة بمديرية أوقاف الإسكندرية، وجمع من الأئمة وعواقل ومشايخ محافظة مطروح.

من جهته أبلغ الدكتور/ أيمن أبو عمر رئيس الإدارة المركزية لشئون الدعوة تحيات وتمنيات ودعوات معالي الأستاذ الدكتور/ محمد مختار جمعة وزير الأوقاف للشيخ/ حسن عبد البصير مدير مديرية أوقاف مطروح بالشفاء العاجل.

كما وجه رئيس الإدارة المركزية لشئون الدعوة الشكر لسيادة اللواء/ خالد شعيب محافظ مطروح على اهتمامه ورعايته ومتابعته مع كافة القيادات الأمنية والتنفيذية للحادث فور وقوعه، والشكر لجميع العواقل والعمد ومشايخ مطروح على ما رآه من مشاعر طيبة هي خير دليل على معدنهم الأصيل.