لتعزير المخزون الاستراتيجى.. التموين تتعاقد على شراء 420 ألف طن قمح روسى ورومانى

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 9 مايو 2024 12:32 صباحاً - أعلنت الهيئة العامة للسلع التموينية التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية، عن تعاقدها من خلال ممارسة عالمية على شراء 420 ألف طن قمح روسي وروماني.

وقالت العيئة إن الكمية تتضمن 360 ألف طن قمح روسي، و60 ألف طن قمح روماني، وياتى ذلك فى اطار تعزير المخزون الاستراتيجى من القمح.

على جانب آخر، تستمر وزارة التموين والتجارة الداخلية فى استلام القمح المحلى من المزارعين خلال الموسم الحالى مع سداد مستحقات الموردين عن القمح المحلى في مدة لا تتجاوز 48 ساعة، كما تم تشكيل لجان الاستلام لكل نقطة استلام وفرز برئاسة عضو التموين وعضوية كافة الجهات المعنية، وتضم لجان مواقع استلام وتخزين القمح المحلي مندوب عن كل من مديرية التموين، والهيئة القومية لسلامة الغذاء أو من الشركات المتخصصة للفرز، ومديرية الزراعة، والجهات المسوقة وأمين الموقع التخزيني، والجمعية القبانية او وزان معتمد، ومن البورصة السلعية،وتقوم اللجان بفحص كامل الكميات الموردة للتأكد من درجة النقاوة في الكميات المستلمة، وإصدار أمر دفع لصرف مستحقات المزارعين.