إعلام إسرائيلي يؤكد: تل أبيب تبلغ واشنطن بخطورة وقف شحن الأسلحة

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 9 مايو 2024 12:32 صباحاً - ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، أن تل أبيب أبلغت واشنطن بأن وقف شحن الأسلحة قد يفسد جهود التوصل إلى صفقة الإفراج عن المحتجزين، وفق نبأ عاجل لقناة القاهرة الإخبارية.

وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، أن هناك تسجيلات تكشف تصريحات لرئيس الأركان الإسرائيلي السابق، يقول فيها إنه لا سبيل لإعادة المحتجزين دون وقف الحرب في غزة.

ونقل موقع أكسيوس الأمريكي عن مسؤولين إسرائيليين كبار، تحذيرهم لنظرائهم الأمريكيين من أن وقف واشنطن شحنات الأسلحة لتل أبيب قد يعرض مفاوضات المحتجزين للخطر.