وزير فلسطينى سابق لـ كل يوم: إسرائيل تريد إعادة احتلال غزة كمقدمة لنسف الدولة الفلسطينية

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 9 مايو 2024 12:32 صباحاً - تحدث حسن عصفور، وزير شئون المفاوضات الفلسطينى الأسبق، عن المفاوضات بين أطراف الصراع من أجل التهدئة، قائلا:" المفاوضات هى نوعا من كسب الوقت ليس أكثر، والهدف هو تهويد المشروع الوطنى الفلسطينى بالشراكة مع أمريكا وإعادة احتلال قطاع غزة كمقدمة لنسف الدولة الفلسطينية".

وأضاف حسن عصفور خلال لقاء ببرنامج "كل يوم"، الذى يقدمه الإعلامى خالد أبو بكر، على قناة on، أن المعركة تدار أمريكيا وتنفذ إسرائيليا وهى لها علاقة بالمشروع الأمريكى فى المنطقة، مؤكدا أن قطاع غزة معرض لأن يصبح قاعدة عسكرية.

تابع حسن عصفور، أمريكا أرسلت أسلحة بوارج من البحر الأبيض المتوسط وهم يسعون لتهويد الضفة الغربية، وقطاع غزة يكون قاعدة عسكرية أمريكية جديدة، موضحا أن أمريكا الآن هى المايسترو إسرائيل أداة تنفيذية لكل ما يحدث فى غزة.