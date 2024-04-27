أخبار مصرية

الرئيس السيسي يتفقد الأكاديمية العسكرية بالعاصمة الإدارية الجديدة

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احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 27 أبريل 2024 04:29 مساءً - أجرى الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم السبت جولة تفقدية في العاصمة الإدارية الجديدة.

 

وزار الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلالها الأكاديمية العسكرية بمقر القيادة الإستراتيجية بالعاصمة الإدارية الجديدة.

 

وعاين الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مبنى قيادة الأكاديمية وتفقد صالات الرياضة المحهزة بأحدث المعدات، كما تفقد مبنى إقامة الطلاب والمباني التعليمية ومبنى محاكاة الرماية ومباني الشؤون الادارية.

 

وناقش الرئيس الطلبة في ظروف اقامتهم بالاكاديمة واثني على التجهيز المميز الاكاديمية مؤكدا حرص الدولة على تطوير المنظومة التعليمية والتدريبية بما ينعكس بشكل ايجابي على طلبة الاكاديمية.

 

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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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