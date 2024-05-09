أيمن محسب: نتنياهو مجرم لديه أزمات نفسية.. ويجر المنطقة لأسوأ عهودها

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 9 مايو 2024 12:32 صباحاً - أكد الدكتور أيمن محسب، وكيل لجنة الشؤون العربية بمجلس النواب، أن الدولة والخارجية المصرية تحاول أن تأتى على نفسها وتستضيف الأطراف وتحل محل بعضهم بل وتقرب من وجهات النظر، ولها دور داخلى أيضا فى تقريب وجهات النظر ما بين فتح وحماس.

وأضاف أيمن محسب خلال استضافته فى تغطية خاصة مع الإعلامي جابر القرموطي علي قناة cbc، أن العدو واحد والدم العربى كله واحد فما بالك بالدم الفلسطينى، فلا يوجد بيت فى فلسطين إلا وفيه جريح وشهيد.

وأوضح أيمن محسب، أننا أمام مجرم يدعى نتنياهو لديه أزمات نفسية، وأمريكا تحاول أن تؤثر على قرارات محكمة العدل الدولية، ونتنياهو يجر منطقة الشرق الأوسط لأسوأ عهودها حيث جر بلده أيضا إلى مظاهرات ومنحدر وهو واقع فى مصيدة ما بين شعبه الذى يريد أسراه وما بين تشبثه بالسلطة.

وأكد أبمن محسب أن الوضع لا يمكن أن يستمر كما هو ولابد من إفاقة عربية قوية واضحة المعالم تقودها مصر والأردن وقطر.