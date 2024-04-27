القاهرة الإخبارية: دخول 6 شاحنات وقود إلى غزة عبر معبر رفح

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 27 أبريل 2024 04:29 مساءً - قال أيمن عماد، مراسل قناة "القاهرة الإخبارية" من أمام معبر رفح البري، إن 6 شاحنات وقود دخلت إلى قطاع غزة عبر منفذ رفح اليوم، مشيرًا إلى أن عراقيل الاحتلال الإسرائيلي عادات مجددًا.

وأضاف أنه على الرغم من التقارير والتحذيرات الأممية التي أكدت أن 70% من سكان قطاع غزة يواجهون شبح المجاعة والموت، إلا أن الاحتلال الإسرائيلي لا زال يعرقل دخول سيارات المساعدات الإنسانية.

وأشار "عماد"، إلى أن اليوم هو عطلة رسمية في إسرائيل، الأمر الذي يؤثر بشكل كبير على آلية دخول الشاحنات لقطاع غزة، ومن ثمَّ، زيادة معاناة سكان القطاع.

وأوضح مراسل "القاهرة الإخبارية"، أن مصر استطاعت منذ بداية شهر أبريل إدخال أكثر من 1000 مُصاب من قطاع غزة، على الرغم من وجود عراقيل من جانب الاحتلال الإسرائيلي.