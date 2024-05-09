بعد قليل.. صلاة الجنازة على جثمان والدة كريم عبد العزيز

القاهرة - محمد ابراهيم - رحلت عن عالمنا مساء أمس السيدة الفاضلة سهير عبد العزيز، والدة النجم كريم عبد العزيز، وطليقة المخرج الكبير محمد عبد العزيز، وذلك بعد تعرض الراحلة لوعكة صحية مفاجأة أدت لنقلها إلى أحدى المستشفيات الكبرى.

موعد ومكان جنازة والدة الفنان كريم عبدالعزيز

وتشيع جنازة والدة الفنان كريم عبدالعزيز اليوم الخميس الموافق 9 من مايو من مسجد الرحمن الرحيم بطريق صلاح سالم بعد صلاة الظهر، وسيقام العزاء مساء اليوم بمسجد الشرطة بالشيخ زايد.

وأعلن النجم كريم عبدالعزيز، عن وفاة والدته، من خلال منشور شاركه عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي “فيسبوك” قائلًا: "إنا لله وإنا إليه راجعون انتقلت إلى رحمه الله تعالى السيدة الفاضلة سهير عبد العزيز والدة النجم كريم عبدالعزيز وستشيع الجنازه غدًا الخميس من مسجد الرحمن الرحيم بطريق صلاح سالم بعد صلاة الظهر".

منع التصوير بجنازة والدة كريم عبدالعزيز

وتابع: ونهيب ونؤكد علي الجميع بمنع التصوير منعًا باتًا حفاظًا علي حرمه الموت وذلك بناء علي طلب الأسرة ونطلب منكم قراءة الفاتحة والدعاء المكتب الإعلامي للفنان كريم عبدالعزيز".