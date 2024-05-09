بعد تصالحها في قضية شيك بدون رصيد.. نسرين طافش تتصدر تريند "جوجل"

القاهرة - محمد ابراهيم - تصدر اسم نسرين طافش، محرك البحث الشهير "جوجل" بالسعودية، خلال الساعات الماضية، بسبب تصالحها في قضية شيك دون رصيد، ودفعها 4 ملايين جنيه.

أحدث أعمال نسرين طافش

وفي سياق آخر، يذكر أن أحدث أعمال الفنانة نسرين طافش هو فيلم "السيستم" بطولة الفنان أحمد الفيشاوي، الذي تم عرضه في السينمات في فبراير الماضي، وحقق نجاحًا كبيرًا طوال فترة عرضه.



أبطال فيلم السيستم

فيلم "السيستم" بطولة أحمد الفيشاوي، يشارك فيه عدد كبير من الفنانين من بينهم طارق لطفي ونسرين طافش وبسنت شوقي، تأليف أحمد مصطفى، وإخراج أحمد البنداري.

أحداث فيلم السيستم

تدور أحداث الفيلم حول الشاب "وحيد"، الذي يعاني من الفشل في العلاقات العاطفية، وعدم قدرته على التعامل مع النساء، فيلجأ إلى صديقه "مصطفى" ليُساعده ويمده بالخبرة من واقع تجاربه العاطفية السابقة.