جلين بوويل بطلًا للفيلم القادم للمخرج "جاي جاي أبرام"

القاهرة - محمد ابراهيم - وقع اختيار المخرج جاي جاي أبرام على النجم الشاب جلين بوويل ليكون نجما لمشروعه السينمائي القادم بعد ما حققه بوويل من نجاح مؤخرًا.

ووفق ديد لاين، الفيلم الجديد ينطلق تصويره لاحقًا، مع اختيار عنوانه التجاري الرسمي بعد الاستقرار على أبطال الفيلم.

ويشارك النجم الشاب جلين بوويل في بطولة فيلم جديد من إنتاج شركتي A24 و Studiocanal، تدور أحداثه في إطار من الانتقام والجريمة.

ووفق ديد لاين، الفيلم سيضم في بطولته مجموعة مميزة من الفنانين، بمن فيهم إيد هاريس وماجريت كويل.

وكان قد اعترف النجم جلين بوويل أنه والفنانة الشابة سيدني سويني، سمحا بانتشار شائعات دخولهما في علاقة رومانسية، مؤخرًا.

ووفق ديد لاين، قال جلين، أن الأمر حدث بعد طرح الفيلم الرومانسي الذي جسد به الثنائي دور البطولة، وطرح بعنوان Anyone But You، وكان لشائعات الارتباط دورًا كبيرًا في الترويج الإيجابي للفيلم.

ذلك بعد أن طرح الإعلان الترويجي للفيلم الجديد Hit Man، وهو أحدث الأعمال السينمائية للممثل الشاب جلين بويل.

ونقلت ديلي ميل الإعلان الترويجي للفيلم الذي تدور أحداثه في إطار من الرومانسية والجريمة، وهو من إنتاج شبكة نتفليكس.

وتم عرض الفيلم ضمن الأعمال السينمائية المشاركة ضمن فعاليات مهرجان Sundance السينمائي الدولي هذا العام.

بطولة جديدة في Twister

وكان قد صرح الممثل الشاب جلين بوويل عن أنه سيكون هناك جزء ثاني مرتقب من فيلم الإثارة والحركة Twister، الذي يدور حول مجموعة علماء يواجهون أعاصير مدمرة في محاولة لإنقاذ الكوكب منها.

ووفق التصريحات التي نقلها عنه ديد لاين، قال جلين بوويل أن الفيلم القادم من Twister، لن يكون نسخة معاد صناعتها من العمل، كما أنها لن تكون جزء ثاني مكمل للجزء الأول الذي طرح في عام 1996 من بطولة هيلين هانت.

فترة نشاط فني

ويعيش جلين بوويل حالة انتعاشة فنية في الوقت الحالي، بعد ما حققه من نجاح كبير عبر أحدث أعماله السينمائية، الذي من بطولة سيدني سويني.

ووفق ديد لاين، يستعد جلين لمشروع فني جديد قريبًا، يعود خلاله للتعاون مع مخرج فيلم Scream Queens، المخرج ريان مورفي.

ويقول الموقع أن العمل الفني الجديد، هو مسرحية تعرض عبر مسرح برودواي وتدور في إطار موسيقي راقص.