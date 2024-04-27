برنامج صباح الخير يا مصر يعرض تقريرا عن مشروعات التعليم في سيناء (فيديو)

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 27 أبريل 2024 04:29 مساءً - عرض برنامج "صباح الخير يا مصر"، الذي يعرض على القناة الأولي، تقريرا عن مشروعات الزراعة والتعليم في سيناء، في إطار الاحتفال بعيد تحرير سيناء، واستعرض التقرير جهود القيادة السياسية لتنبي رؤية متعددة الأبعاد لتحقيق التنمية في سيناء من خلال تنفذ مشروعات مختلفة في مجالات التعليم والزراعة وغيرها.

تجسد الذكرى الـ42 لتحرير سيناء واسترداد كامل التراب الوطنى، أشرف المعارك لاستعادة هيبة الوطن وكرامته، وانتصارا لصلابة وقوة الإرادة والتحمل وحسن التخطيط والإعداد والتنفيذ، حيث انتهجت مصر طريق استعادت فيه الأرض بقوة السلاح وفرضت قوانينها بقوة السلام.

وقامت الدولة بعد معركة التحرير ببدء معركة التعمير التى طالت كل شبر على أرض الفيروز فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسى، حيث طالت أعمال التنمية كل مناحى الحياة فى أرض سيناء، ولا ننسى البطولات التى حققها أبناء القوات المسلحة والشرطة الذين ضحوا بأرواحهم فى سبيل تحرير الأرض للمرة الثانية من براثن الإرهاب، فتحية لأرواحهم الطاهرة ودمائهم الذكية التى روت أرض الفيروز.