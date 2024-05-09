فن ومشاهير

باللون البيج.. نسرين طافش تتألق بفستان قصير

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القاهرة - محمد ابراهيم - شاركت الفنانة نسرين طافش جمهورها ومتابعيها عبر حسابها الشخصي علي موقع انستجرام، مجموعة من الصور لها من أحدث جلسة تصوير خضعت لها لصالح مجلة "كاريزما".

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إطلالة نسرين طافش

 

وظهرت نسرين طافش بفستان بيج مصنوع من طبقات التول، من تصميم جيانا يونس، جاء بتصميم قصير ومزود بذيل طويل بتصميم ورود أنيقة.

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أحدث أعمال نسرين طافش

 

ومن ناحية اخري، عرض للفنانة نسرين طافش مؤخرا في السينمات فيلم "السيستم"، الذي تلعب فيه دور فتاة جميلة واثقة في نفسها وتعرف ماذا تريد أن تفعل، لكنها مرت بفترة في حياتها بمواقف جعلتها لديها عقدة من الرجال، الفيلم بطولة أحمد الفيشاوي، وطارق لطفي، نسرين طافش، وبسنت شوقي، ومن تأليف أحمد مصطفى، وإخراج أحمد البنداري في أول أعماله، وتصوير هيثم ناصر، وايضا شاركت في فيلم “بنقدر ظروفك” بطولة أحمد الفيشاوي، والذي تدور أحداثه في إطار اجتماعي كوميدي،ويشارك في العمل كل من: مي سليم، محمد محمود، محمود حافظ، عارفة عبدالرسول، إبرام سمير، وطاهر أبو ليلة، ومن تأليف وإنتاجسمير النيل وإخراج أيمن مكرم.

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آخر أعمال نسرين طافش

 

وكان آخر أعمال نسرين طافش هو فيلم "أخى فوق الشجرة"، إلى جانب رامز جلال، ضمن فئة الأعمال الرومانسية الكوميدية، الفيلم جمع أيضًا محمد ثروت، حمدي الميرغني، ويزو، وتارا عماد، وهو من تأليف لؤي السيد وإخراج محمود كريم، كما شاركت في مسلسل "جوقة عزيزة" الذي عُرض في 2022، حاز على إعجاب الجمهور وتصدر الترند بمجرد عرضه، ودارت أحداث المسلسل في عام 1929 خلال الانتداب الفرنسي في سوريا، حيث تتداخل قصة الراقصة السورية "عزيزة" مع صراعات سياسية ودينية واجتماعية.

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وأيضا مسلسل "دون مقابل" بطولة هاني رمزي، داليا البحيري، نسرين طافش، خالد سليم، عمرو عبد الجليل، وفاء عامر، محمد أبو داود وآخرين، تأليف حسام موسى، إخراج جمال عبد الحميد، المسلسل مكون من 30 حلقة، ويدور في إطار اجتماعي، ويناقش بطولات قوات الأمن في التصدي لقوى الإرهاب وأعداء الوطن،حيث يظهر هاني خلاله بشخصية ضابط شرطة متقاعد، بينما تجسد داليا البحيري شخصية سيدة أرملة وتعمل أخصائية اجتماعية، أما نسرين طافش فتظهر بدور إعلامية وزوجة هاني رمزي.

 

هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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