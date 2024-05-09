مصطفى زمزم: التحالف الوطنى قدم خدماته لـ30 مليون مستفيد فى عامين

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 9 مايو 2024 12:32 صباحاً - تحدث الدكتور مصطفى زمزم عضو التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى، عن انتخاب 21 عضوا تنفيذا للقانون ويتبقى أن يعين الرئيس 4 ، قائلا:" أعضاء مجلس الأمناء 25 عضوا منهم 4 يعينوا عن طريق رئيس الجمهورية، وتم انتخاب 21 عضوا وإعلان النتيجة بعد فرز الأصوات".

وأضاف مصطفى زمزم خلال مداخلة ببرنامج "كل يوم"، الذى يقدمه الإعلامى خالد أبو بكر، على قناة on، أن باقى الإجراءات ستتم بعد تعيين الأربعة ويتم وضع الاستراتيجية واللوائح، موضحا أن مجلس الأمناء سيختار بعد تعيين الأربعة رئيس مجلس أمناء ونائب وأمين صندوق وسيشكل من مجلس الأمناء المنتخب مكتب تنفيذى يدير كافة الأعمال بشكل يومى، وهناك أمانة فنية ستكون مسئولة عن كافة الأنشطة على مستوى الجمهورية.

ولفت مصطفى زمزم إلى أن العامين الماضيين كان هناك رغبة من جميع الجمعيات أن يتم الإندماج فى كيان واحد، وكانت الجهود متفرقة بنوايا طيبة وكان هناك حرمان لبعض الأسر الأولى بالرعاية والأسر الأكثر احتياجا.

وذكر مصطفى زمزم أن التحالف الوطنى هو أول كيان من نوعه فى الدول القريبة منا وفى المنطقة بشكل عام، وهى إضافة لكل الجهود، حيث تلقينا فى عامين 16 مليار جنيه تبرعات لكل المنظمات فى الاتحاد، والتحالف له ميزانيته الخاصة.

وأشار مصطفى زمزم إلى أن التحالف جهة اعتبارية لها كافة القرارات فى تدبير المال وتنمية الموارد واستثمار أموالها لتوفير مشاريع، ونحن على مدار عامين تم إنشاء قواعد بيانات لـ 30 مليون مستفيد والمجتمع المدنى يقدم 30% من الخدمة الطبية فى مصر، ونستهدف 25 مليون مستفيد، وننقل المواطن من دائرة العوذ لدائرة الإنتاج.