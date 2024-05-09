في يوم ميلاد محمد ممدوح.. كيف دخل التمثيل وسبب القبض عليه

القاهرة - محمد ابراهيم - صادف اليوم ميلاد واحد أبرز نجوم الفن في الجيل الحالي وهو الفنان محمد ممدوح والذي يتميز بطبقة صوت لفتت أنظار الجمهور له وجعتله من نجوم الشباك.

نبذة عن محمد ممدح

محمد عبد العظيم حسن ممدوح هو ممثل مصري ولد في 9 مايو 1981، ممثل مصري، في الكويت، وانتقل مع عائلته للعيش في منطقة الحلمية في مدينة القاهرة وترعرع فيها.

تفاصيل دخول محمد ممدوح مجال التمثيل





وكشف الفنان محمد ممدوح المعروف بتايسون عن تفاصيل مهمة في بداية حياته في تصريحات تليفزيونية سابقة له تحدث فيها عن بداية دخوله التمثيل: بدأت تمثيل وأنا في تانية ثانوي بسبب البنات في مسرح المدرسة روحت هناك وأنا في المدرسة فكان جسمي ضخم شوية والمخرجة شافتني قالتلي عايزاك في دور فالموضوع عجبني عشان كان فيه بنات هناك وكده.

وأضاف الفنان محمد ممدوح: حاولت أدخل معهد سينما بس معرفتش ودخلت بعد كده فرقة وكنا بنعمل ورش تمثيل ودخلت ورش كتير أوي على نفقة الدولة مع مخرجين أجانب مخرج دنماركي ومخرج فرنسي وكنت بشتغل وأنا في الجامعة من ورا أهلي.

وتابع الفنان محمد ممدوح: واشتغلت حاجات كتيرة أوي غير التمثيل من ورا أهلي زي إني اشتغلت شيف قبل كده في مطعم شهير واشتغلت قهوجي وفتحت كافيه واشتغل جدا وكان بييجي يقعد عندي لاعيبة مشهورين في النادي الأهلي ونجحت في المشروع ده بس قفلت بعد كده بسبب الحي وأشتغلت كمان في فرقة أفراح وكان ليها قصة معايا وفي الفترة دي كنت بدأت تمثيل وبحاول أجرب الشخصيات.

سبب القبض على محمد ممدوح

وأوضح الفنان محمد ممدوح في تصريحاته التليفزيونية: اشتغلت قبل كده في فرقة أفراح عندنا في المنطقة كانت الفرقة دي بتاعة صحابي وقولتلهم عايز اشتغل معاكوا وبالفعل نزلت معاهم شغل وروحنا أفراح وكنت بلعب على الدف، نزلت معهم 5 أفراح وفي الفرح الأخير اتقبض علينا، بسبب أن الفرح كان في منطقة شعبية وملوش تراخيص ولا أي حاجة وسهر زيادة عن اللزوم أوي وجه البوليس لم كل اللي في الفرح.

علاقة الفرقة التي عمل معها محمد ممدوح بفيلم شقو

واستكمل الفنان محمد ممدوح: الغريب إن أنا قابلت صاحبي اللي كان معايا في الفرقة اللي اتقبض علينا فيها دي في فيلم شقو، كان في مشهد في فيلم شقو في فرقة وكده وهو كان جاي مع الفرقة دي لأنه أصلا هو صاحب الفرقة اللي كنا شغالين فيها وقتها واخد الشغلانة وراثة من والده ولسة شغال بالفرقة لحد دلوقتي لكن شكله أتغير طبعا لما قبلته اتفاجئت بيه وماعرفتوش.