شردى: تغطيات القاهرة الإخبارية متميزة.. ومراسلوها "أبطال على خط النار"

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 9 مايو 2024 09:32 مساءً - قال الإعلامي محمد مصطفى شردي، إن قناة القاهرة الإخبارية تقدم تغطيات متميزة، ويقدم مراسلوها على خط النار مجهودات بطولية للغاية.

تابع مصطفى شردي، ببرنامج "الحياة اليوم" الذي يذاع عبر قناة الحياة، أن القاهرة الإخبارية ينقل عنها أخبار في كل أنحاء العالم، وذلك بسبب أبطالها المراسلين الذين يقدمون متابعة لحظية للأحداث فى الأراضى الفلسطينية المحتلة.

وأشار، إلى أن الدور البطولى الذى قدمه الشهيد أحمد فطيمة، مصور القاهرة الإخبارية، الذي استشهد في غارة إسرائيلية على قطاع غزة، وتابع: "كل الدول العربية والمنطقة بها مراسلين يحاولون الوصول للمشاهد بالصور والخبر والمعلومة، بالتالي أصبح لنا مصدر نثق فيه".

وأردف: "العمل الذي تقدمه القاهرة الإخبارية مختلف تماما عبر مراسلين مؤهلين بقوة للوصول إلى المعلومة والمصدر، بالتالي يكون أفضل كثيرا للقناة وللمشاهد"، كما أشاد بأعمال القناة الوثائقية والتي حرصت الشركة المتحدة على إطلاقها لتقديم محتوى لمواجهة تزييف الحقائق بالمعلومات الموثقة.