أطلب داش كام امامي وخلفي من متجر داش كام

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 26 ديسمبر 2023 01:29 مساءً - يمكنك الطلب من على متجر داش كام أفضل أنواع الكاميرات المميزة التي من بينها داش كام امامي وخلفي تعرف على أفضل المنتجات المختلفة التي يوفرها لك الموقع وكيفية طلب تلك المنتجات بتصميمات مميزة، مع التعرف على المميزات الخاصة تلك الكاميرا والخصائص المختلفة التي تتسم بها تلك الأقسام المختلفة من المنتجات الإلكترونية.

مميزات متجر داش كام

يمكنك طلب أفضل أنواع المنتجات الإلكترونية من على موقع داش كام المتخصص في بيع الكاميرات ويتميز بالآتي:

يوفر لك الموقع أكبر تشكيلة من الكاميرات من نوع داش كام المختلفة بشتى الاستخدامات الخاصة بها.

أيضًا يتيح لك فرصة الحصول على كاميرا متاحة للتصوير الحر الذي يعطيك أعلى مستوى من الجودة.

اشتري من على المتجر الكاميرات الأمامية والكاميرات الخلفية بالدقة المطلوبة على حسب الاستخدام الذي تريد.

يمكنك الحصول على مستوى جودة في التصوير يصل إلى 4K والدقة الأقل لكن بمستوى جيد من التصوير.

واجهة استخدام المتجر سلسلة للغاية من خلالها يمكنك طلب كل احتياجاتك بدون مواجهة أي مشكلة.

كيفية الطلب من متجر داش كام

اطلب داش كام امامي وخلفي وغيرها من أنواع الكاميرات والإلكترونيات من المتجر على النحو التالي:

بداية عليك زيارة ا متجر داش كام والتسجيل من خلاله أو تسجيل الدخول في حالة ما إن كان لديك حساب مسبق.

تصفح الأقسام المختلفة التي يوفرها لك المتجر لكي تختار من بينها المنتجات الأنسب لك بكل بساطة.

أيضًا تستطيع اختيار المنتج وتحديد التفاصيل والكماليات التي تريد الحصول عليها بالإضافة إليه.

الآن يمكنك وضع تلك المنتجات في عربة التسوق والانتقال إلى مرحلة الدفع.

اختر طريقة الدفع المناسبة لك بين طرق الدفع التي يوفرها لك الموقع وقم بتطبيقها بكل سهولة.

أبرز منتجات موقع داش كام

يوفر لك متجر داش كام باقة من المنتجات المختلفة التي يمكنك طلب أيًا منها ومن أبرز تلك المنتجات هي:

يمكنك الحصول على كاميرات البث المباشر التي تسهل عليك التقاط أحدث المشاهد مباشرة.

أيضًا تستطيع طلب الكاميرات المنزلية بشتى أحجامها وتركيبها بدون أي عناء.

كما يمكنك الطلب من على المتجر أنواع ازدوم كاش كام أمامي وخلفي وداخلي وأنواع أخرى.

بل تستطيع الحصول على أنواع كاميرا داش التي من بينها داش كام امامي وخلفي المميزة.

فضلًا عن إمكانية الحصول على أنواع البطاقات الخاصة بالذاكرة التي تحفظ بيانات الوسائط التي يتم تسجيلها.

كافة المنتجات التي تطلبها من على المتجر تأتي مع ضمان لمدة عامين.

بالإضافة إلى أنه يوفر ميزة الشحن المجاني وغيرها من المميزات التي سوف تحصل عليها فور الطلب من المتجر.

مواصفات داش كام امامي وخلفي

تتمتع تلك الكاميرا المميزة بالعديد من الخصائص التي تنفرد بها والتي من بينها:

اطلب داش كام امامي وخلفي التي تأتي مع كاميرا أمامية بدقة 4K.

أما عن الكاميرا الخلفية الخاص بها تأتي بدقة FHD.

إضافة إلى أن الكاميرا تدعم اللغة العربية.

هذا بالإضافة إلى نوعين من الكاميرا التي تزود بها منها كاميرا خلفية بدقة 2K.

والكاميرا الداخلية تأتي بدقة FHD.

لك أن تعلم أن دقة تلك الكاميرات تقل بشكل بسيط للغاية في حالة تشغيل الثلاث عدسات في وقت واحد.

مميزات داش كام امامي وخلفي

تتمتع تلك النوعية من الكاميرات بالعديد من المميزات التي من بينها: