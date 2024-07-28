نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. أنشيلوتي يعلن قائمة ريال مدريد لمعسكر أمريكا استعدادًا للموسم الجديد في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - أعلن المدير الفني لفريق ريال مدريد، كارلو أنشيلوتي، قائمة تضم 25 لاعبًا استعدادًا للسفر إلى الولايات المتحدة الأمريكية لخوض الفترة التحضيرية للموسم الجديد.
المباريات التحضيرية لـ ريال مدريد
- ميلان الإيطالي: يخوض ريال مدريد مباراة ضد ميلان فجر الخميس المقبل.
- برشلونة: مواجهة مرتقبة مع برشلونة فجر الأحد 4 أغسطس.
- تشيلسي: مباراة ضد تشيلسي فجر الأربعاء 7 أغسطس.
غيابات بارزة
شهدت القائمة غياب عدد من اللاعبين الأساسيين البارزين مثل:
- جود بيلينجهام
- داني كارفاخال
- كامافينجا
- فيدي فالفيردي
- تشواميني
- الوافد الجديد، المهاجم الفرنسي كيليان مبابي
قائمة ريال مدريد لمعسكر الولايات المتحدة الأمريكية
حراسة المرمى: تيبو كورتوا، أندريا لونين، فران جونزاليز.
خط الدفاع: إيدير ميليتاو، لوكاس فاسكيز، خيسوس فاييخو، فران جارسيا، أنطونيو روديجير، جاكوب رامون، لورينزو، أسينسيو، خوان مارتينيز.
خط الوسط: لوكا مودريتش، داني سيبايوس، أردا جولر، نيكو باز، ماريو مارتن، جيريمي دي ليون، بالاسيوس.
خط الهجوم: فينيسيوس جونيور، رودريجو جوس، إبراهيم دياز، إندريك، ألفارو رودريجيز.