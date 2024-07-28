نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. أنشيلوتي يعلن قائمة ريال مدريد لمعسكر أمريكا استعدادًا للموسم الجديد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن المدير الفني لفريق ريال مدريد، كارلو أنشيلوتي، قائمة تضم 25 لاعبًا استعدادًا للسفر إلى الولايات المتحدة الأمريكية لخوض الفترة التحضيرية للموسم الجديد.

المباريات التحضيرية لـ ريال مدريد

ميلان الإيطالي : يخوض ريال مدريد مباراة ضد ميلان فجر الخميس المقبل.

: يخوض ريال مدريد مباراة ضد ميلان فجر الخميس المقبل. برشلونة : مواجهة مرتقبة مع برشلونة فجر الأحد 4 أغسطس.

: مواجهة مرتقبة مع برشلونة فجر الأحد 4 أغسطس. تشيلسي: مباراة ضد تشيلسي فجر الأربعاء 7 أغسطس.

غيابات بارزة

شهدت القائمة غياب عدد من اللاعبين الأساسيين البارزين مثل:

جود بيلينجهام

داني كارفاخال

كامافينجا

فيدي فالفيردي

تشواميني

الوافد الجديد، المهاجم الفرنسي كيليان مبابي

قائمة ريال مدريد لمعسكر الولايات المتحدة الأمريكية

حراسة المرمى: تيبو كورتوا، أندريا لونين، فران جونزاليز.

خط الدفاع: إيدير ميليتاو، لوكاس فاسكيز، خيسوس فاييخو، فران جارسيا، أنطونيو روديجير، جاكوب رامون، لورينزو، أسينسيو، خوان مارتينيز.

خط الوسط: لوكا مودريتش، داني سيبايوس، أردا جولر، نيكو باز، ماريو مارتن، جيريمي دي ليون، بالاسيوس.

خط الهجوم: فينيسيوس جونيور، رودريجو جوس، إبراهيم دياز، إندريك، ألفارو رودريجيز.