الرياضة

عاجل.. أنشيلوتي يعلن قائمة ريال مدريد لمعسكر أمريكا استعدادًا للموسم الجديد

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أحمد جودة - القاهرة - أعلن المدير الفني لفريق ريال مدريد، كارلو أنشيلوتي، قائمة تضم 25 لاعبًا استعدادًا للسفر إلى الولايات المتحدة الأمريكية لخوض الفترة التحضيرية للموسم الجديد.

المباريات التحضيرية لـ ريال مدريد

  • ميلان الإيطالي: يخوض ريال مدريد مباراة ضد ميلان فجر الخميس المقبل.
  • برشلونة: مواجهة مرتقبة مع برشلونة فجر الأحد 4 أغسطس.
  • تشيلسي: مباراة ضد تشيلسي فجر الأربعاء 7 أغسطس.

غيابات بارزة

شهدت القائمة غياب عدد من اللاعبين الأساسيين البارزين مثل:

  • جود بيلينجهام
  • داني كارفاخال
  • كامافينجا
  • فيدي فالفيردي
  • تشواميني
  • الوافد الجديد، المهاجم الفرنسي كيليان مبابي

قائمة ريال مدريد لمعسكر الولايات المتحدة الأمريكية

حراسة المرمى: تيبو كورتوا، أندريا لونين، فران جونزاليز.

خط الدفاع: إيدير ميليتاو، لوكاس فاسكيز، خيسوس فاييخو، فران جارسيا، أنطونيو روديجير، جاكوب رامون، لورينزو، أسينسيو، خوان مارتينيز.

خط الوسط: لوكا مودريتش، داني سيبايوس، أردا جولر، نيكو باز، ماريو مارتن، جيريمي دي ليون، بالاسيوس.

خط الهجوم: فينيسيوس جونيور، رودريجو جوس، إبراهيم دياز، إندريك، ألفارو رودريجيز.

امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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