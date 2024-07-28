عاجل - حذف الفيديو الرسمي لافتتاح أولمبياد باريس بعد جدل "العشاء الأخير" (تفاصيل)

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أحمد جودة - القاهرة - اضطر المنظمون لحفل افتتاح أولمبياد باريس، بعد الجدل الواسع في حفل افتتاح أولمبياد باريس 2024 بشأن تجسيد لوحة "العشاء الأخير"، إلى حذف الفيديو الرسمي لحفل افتتاح الأولمبياد من حساب البطولة على مواقع التواصل الاجتماعي.

وشارك مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي لقطة شاشة من الحساب الرسمي لـ أولمبياد باريس 2024، التي أظهرت شاشة فارغة مع تسمية توضيحية تقول "هذا الفيديو غير متاح".

أزمات سياسية وغضبا عالميا

وأحدثت فعاليات افتتاح أولمبياد باريس أزمات سياسية وغضبًا داخل الأوساط الدولية والعالمية، وذلك بسبب عدة مشاهد، كان على رأسها محاكاة وتجسيد لوحة العشاء الأخير للسيد المسيح، والتي تشير لوحة الرسام ليوناردو دافنشي الشهيرة، إذ تم تجسيد اللوحة بشكل يسيء لها، وأدانتها العديد من الكنائس العالمية والمنظمات الدولية، ولم تقدم اللجنة المنظمة للألعاب الأوليمبية أو باريس أي سبب لهذا الإجراء.

واتهم منظمو حفل أولمبياد باريس بخلق محاكاة ساخرة للعشاء الأخير وهي لوحة رسمها ليوناردو دافنشي تصور آخر وجبة للسيد المسيح مع تلاميذه، وذلك إضافة إلى العديد من الأخطاء الفادحة، بما في ذلك مشكلات في أسماء الدول ورفع العلم الأولمبي مقلوبًا.

عرض تلفزيوني مبالغ فيه

وفي وقت حظى فيه العرض بقبول من الصحافة البريطانية والأجنبية، وصفته صحيفة «نيويورك تايمز» الأمريكية بأنه "عرض تلفزيوني مبالغ فيه"، بينما صحيفة "نيويورك بوست"، قالت إنه "ممل وسيء التصميم ومتقطع"، وداخل فرنسا كان الاستقبال خافتًا، حيث قالت صحيفة "لوفيجارو" إن العرض رائعًا ولكن هناك بعض المشاهد كانت أكثر من اللازم.