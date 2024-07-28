نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تعرف علي الجهاز الفني لطنطا موسم 2025/2024 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - عقدت لجنة الكرة بنادي طنطا برئاسة المحاسب محمد أبو فريخة جلسة خاصة مع الجهاز الفني للفريق للموسم الجديد بقيادة محمد حليم.

شهدت الجلسة توقيع العقود الخاصة بالمدير الفني وجهازه المعاون، وحضر الجلسة المستشار محمد صدقي أمين الصندوق وعضو لجنة الكرة والدكتور أحمد شمس عضو مجلس الإدارة ولجنة الكرة والكابتن علاء عكاشة عضو لجنة الكرة ومدير الكرة.

الجهاز الفني لطنطا موسم 2025/2024

كما عقد حليم جلسة مع المحاسب فايز عريبي رئيس مجلس الإدارة، والذي طالب المدير الفني بتحقيق حلم جمهور طنطا في الصعود للدوري الممتاز.

جاء تشكيل الجهاز الفني على النحو التالي:

علاء عكاشة - عضو لجنة الكرة ومدير الكرة.

محمد حليم - المدير الفني.

وليد المحروقي - مدرب عام.

بدران علي - مدرب عام.

إكرامي صابر - مدرب.

علي فرج - مدرب حراس مرمى.

محلل الأداء: معتز عمرو خليل

الجهاز الإداري يضم:

حمدي موسى - مدير إداري.

جمال بشير - مدير شؤون لاعبين.

خالد عبد السلام - إداري.

كريم الشريف - مساعد إداري.

محمد العناني - إداري شؤون لاعبين.

الجهاز الطبي:

د. إبراهيم مجد - رئيس الجهاز.

أحمد موسى - إصابات ملاعب.

أكرم صبحي - أخصائي تدليك.

عمال المهمات:

وائل المسني.

مصطفى العونية.

ياسر عبد العاطي.

من المنتظر أن يبدأ الفريق فترة الإعداد للموسم الجديد يوم الأربعاء المقبل.