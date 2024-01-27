انت الأن تتابع خبر مواصفات وسعر هاتف سامسونج Galaxy Z Flip 5.. تصميم خيالي والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - هنا نصمت قليلا أمام جمال وأناقة هاتف سامسونج Galaxy Z Flip 5، الذي جاء بمواصفات ومميزات رائعة ليغازل عشاق الهواتف الذكية المختلفة والفريدة، مع شاشة قابلة للطي، وبطارية ضخمة تدوم طوال اليوم، فضلا عن كاميرا ثنائية بدقة عالية ومميزات متطورة لتحسين الصور ومعالج قوي .

سامسونج Galaxy Z Flip 5

ويتناول دوت الخليج في السطور التالية مواصفات وسعر سامسونج Galaxy Z Flip 5، ونحبس الأنفاس الآن ونستعد لاكتشاف تفاصيل الهاتف الذكي الرائع من سامسونج.

مواصفات سامسونج Galaxy Z Flip 5

يأتي الهاتف مع كاميرا ثنائية بدقة 12 و12 ميجابكسل، وتدعم تقنية التثبيت البصري OIS وتصوير الفيديو بدقة 4K بمعدل 30/60 إطار في الثانية.

كما يمتلك الهاتف كاميرا أمامية بدقة 10 ميجابكسل بحجم فتحة العدسة F/2.2، مع مميزات وضع عزل الخلفية ووضع التصوير الليلي، تقنية HDR، إشارة الالتقاط، وكشف الوجوه والابتسامات، والمؤقت الذاتي.

وأيضا يأتي الهاتف مع معالج هواتف أندرويد لسنة 2023 بدون منازع، حيث جاء مزود ا بمعالج Snapdragon 8 Gen 2 بدقة تصنيع 4 نانومتر.

ونحبس الأنفاس عندما نكتشف شاشة الهاتف المميزة التي جاءت قابلة للطي من نوع Dynamic AMOLED 2X.

ويتميز الهاتف أنه مقاوم للماء بمعيار IPX8، مقاومة الماء تصل الى عمق 1.5 متر ولمدة 30 دقيقة تحت الماء.

سعر هاتف سامسونج Galaxy Z Flip 5

وعندما نبحث وراء سعر هاتف سامسونج Galaxy Z Flip 5 نجده يأتي في مصر في حدود 30900 جنيه مصري .

وأيضا يأتي سعر هاتف سامسونج Galaxy Z Flip 5 بحوالي 1000 دولار أمريكي.

كما يأتي سعر سامسونج Galaxy Z Flip 5 في السعودية بحوالي 3750 ريال سعودي.



