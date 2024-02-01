انت الأن تتابع خبر إيلون ماسك يعلن إجراء زراعة أول شريحة دماغية بداخل إنسان بشري والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أعلن المليادير الأميركي إيلون ماسك، عن إجراء أول عملية زراعة شريحة دماغية من إنتاج شركة”نيورالينك”التي يمتلكها إيلون، بداخل دماغ إنسان بشري، وذلك يوم الأحد 28 يناير 2024 ونجحت عملية زرع الشريحه دون مواجهة آي صعوبات.

زراعة أول شريحة دماغية بداخل إنسان بشري

ونشر إيلون ماسك، تغريدة عبر منصة”إكس”وهي”تويتر سابقًا”يوم الإثنين 29 يناير 2024 على حسابه الشخصي، أن النتائج مبهرة ولا توجد آي مؤشرات تدل الفشل حتى الآن، معلقًا”تظهر النتائج الأولية رصد زيادة الخلايا العصبية على نحو واعد”، موضحًا أن هذه الشريحة سيطلق عليها اسم تيليباثي” Telepathy”، وذلك حسب ما أعلنه في تغريدة ثانية له عبر منصة إكس.

وقال المعهد الوطني للصحة، أن الخلايا التي تم أستخدامها في الزراعة تقوم على أستخدام الإشارات الكهربائية والكيميائية وذلك بغرض إرسال المعلومات من الدماغ إلى الجسم، وذلك حسبما ذكرته وكالة”رويترز”للأنباء.

الهدف من زراعة شريحة دماغية في إنسان بشري