انت الأن تتابع خبر أمازون تواجه اتهامات بخداع المستهلكين والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أقامت مجموعة من المستهلكين دعوى قضائية جماعية ضد شركة التجزئة العملاقة أمازون، متهمين إياها بانتهاك قوانين حماية المستهلك.



وطبقًا لما أفادت به وكالة "رويترز"، فإن الدعوى المقدّمة أمام محكمة في سياتل تزعم أن أمازون توجه العملاء بشكل غير قانوني نحو منتجات بأسعار مرتفعة عن طريق استخدام خوارزمية تحديد المنتجات التي يتم عرضها في "صندوق الشراء" الخاص بالشركة.



ويقول المدعون إن الخوارزمية التي تستخدمها أمازون غالبًا ما تعرض المنتجات الأغلى سعرًا للمستهلكين بدلًا من العناصر ذات الأسعار المنخفضة. ويضيفون أن المستهلكين يستجيبون لاقتراحات أمازون بنسبة تصل إلى 98% من الوقت، معتقدين أن الشركة تقدم أفضل الصفقات.



وأشارت المستندات المقدمة في الدعوى إلى أن الخوارزمية تم تصميمها خصيصًا لصالح أمازون من خلال تعزيز المنتجات المقدمة من قبل البائعين الذين يشاركون في برنامج "Fulfillment By Amazon"، حيث يدفعون رسومًا إضافية للشركة مقابل خدمات البرنامج.



وبحسب الدعوى القضائية: "تفضل خوارزمية أمازون بشكل مخادع أرباح الشركة الخاصة على رفاهية المستهلك".



تأتي هذه الدعوى بعد أخرى سابقة زعمت انتهاكات من قبل أمازون، بما في ذلك فرض رسوم على المشترين للمشتريات المرتجعة، وفشلها في الالتزام بالمواعيد المتفق عليها للتسليم .