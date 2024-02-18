انت الأن تتابع خبر الكشف عن مزايا الذكاء الاصطناعي الجديدة من آبل والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تواجه شركة آبل العديد من المشكلات والتحديات التي تؤثر في جميع قطاعات أعمالها، إذ تؤكد مختلف المؤشرات أن عام 2024 لن يكون عاماً سهلاً على الشركة، فهل تنقذها مزايا الذكاء الاصطناعي الجديدة التي تعتزم إضافتها لنظام IOS 18؟



وتعتزم آبل إضافة عدد كبير من مزايا الذكاء الاصطناعي إلى نظامي التشغيل iOS 18 و iPadOS 18 في هواتف آيفون وأجهزة آيباد، وفقًا لما ذكرته وكالة بلومبيرغ الإخبارية الأمريكية.



وبحسب التقرير، فإن شركة آبل تدرب المساعد الشخصي Siri وأداة البحث Spotlight المدمجة في آيفون على نماذج لغوية كبيرة، بهدف تحسين قدرتهما على الإجابة عن الأسئلة الأكثر تعقيدًا بدقة، كما يمكن أن يوفر الإصدار المُجدد من Spotlight أيضًا تكاملًا عميقًا مع وظائف ومهام محددة في التطبيقات.



وأضاف التقرير أن شركة آبل استكشفت أيضًا المزايا التي تعمل بالذكاء الاصطناعي في تطبيقاتها المختلفة داخل النظام والتي من شأنها أن تسمح للمستخدمين بإنشاء قوائم تشغيل على نحو تلقائي في تطبيق الموسيقى Apple Music أو إنشاء شرائح العروض التقديمية في تطبيق Keynote، بالإضافة إلى تكامل عميق للذكاء الاصطناعي في تطبيقات أخرى مثل الصحة والرسائل والأرقام والصفحات والاختصارات، وغيرها.



وتعمل آبل حاليًا على كثير من مشروعات الذكاء الاصطناعي الأخرى التي تركز على إنشاء الصور بالذكاء الاصطناعي، وكذلك تعديلها أو تحريكها استنادًا إلى الأوامر النصية، كما تشير تقارير أخرى إلى أن آبل تطور محركًا عصبيًا متطورًا في معالجاتها القادمة في الأجهزة المستقبلية من أجل تسريع عمل مزايا الذكاء الاصطناعي.



وكان تيم كوك، الرئيس التنفيذي للشركة، قد أعلن في وقتٍ سابق أن الشركة تعمل حاليًا على مزايا الذكاء الاصطناعي التوليدي، وأنها ستكشف عن المزيد من التفاصيل بشأنها في وقتٍ لاحق من العام الجاري .