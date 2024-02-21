ما هي الأسباب الرئيسية لالتهاب البروستاتا؟
أفاد أخصائي أمراض الجهاز البولي والذكورة الروسي الدكتور دميتري كوروليوف، بأن أسباب التهاب البروستاتا ليست بالضرورة جنسية.
وأوضح الأخصائي أنها «يمكن أن تكون عدوى موجودة في الجسم، مثل E. coli أو Klebsiella. كما أن أي أمراض مزمنة يمكن أن تحفز تطور التهاب البروستاتا كتسوس الأسنان وأمراض الأنف والأذن والحنجرة؛ فعندما تصل البكتيريا لغدة البروستاتا ستجدها مكانا ملائما للتكاثر فيبدأ الالتهاب». وفق موقع «غازيتا رو».
وقال الأخصائي الروسي «عادة ما يظهر التهاب البروستاتا على شكل إزعاج وألم في العجان ورأس القضيب يصحبه ضعف في التبول؛ قد يكون سريعا مع إحساس بالحرقان. وبالإضافة إلى العدوى يمكن أن تؤدي عوامل مساعدة أخرى أيضا لتطور المرض». مبينا «ان العوامل الأساسية له هي الخمول البدني (نمط الحياة الخامل) والاحتقان الوريدي بأعضاء الحوض، وكذلك الحياة الجنسية غير المنتظمة (إذ يجب إفراغ غدة البروستاتا باستمرار، لأن ركود الإفرازات يسبب الالتهاب)».
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