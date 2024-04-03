هواوي تعود للمنافسة بهاتف مميز

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 3 أبريل 2024 09:31 صباحاً - بدأت هواوي بالترويج لهاتفها الجديد الذي يتوقع له أن يحقق مبيعات ممتازة بفضل مواصفاته وسعره المنافس.

ويأتي هاتف Nova 12i بهيكل أنيق التصميم أبعاده (163.3/74.7/8.4) ملم، وزنه 199غ.

وشاشاته جاءت IPS LCD بمقاس 6.7 بوصة، دقة عرضها (2388/1080) بيكسل، ترددها 90 هيرتز، ومعدل سطوعها 391 شمعة/م تقريبا.

يعمل الجهاز بنظام EMUI 14، ومعالج Qualcomm Snapdragon 680 4G، ومعالج رسوميات Adreno 610، وذواكر وصول عشوائي 8 غيغابايت، وذواكر داخلية 256 غيغابايت.

أما كاميرته الأساسية فجاءت ثنائية العدسة بدقة (108+2) ميغابيكسل، فيها مستشعر لتحديد عمق الصورة، وكاميرته الأمامية أتت بدقة 8 ميغابيكسل.

ودعمته هواوي بمنفذين لشرائح الاتصال، ومنفذ USB Type-C 2.0، وماسح لبصمات الأصابع، وشريحة NFC، وبطارية بسعة 5000 ميلي أمبير تعمل مع شاحن سريع باستطاعة 40 واط.