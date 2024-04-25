لمرضى الكلى.. احذروا هذه المأكولات

لمرضى الكلى.. احذروا هذه المأكولاتالأشخاص الذين يواجهون مشكلات في الكلى يجب أن يتبعوا نظامًا غذائيًا يحتوي على كميات منخفضة من الصوديوم، البروتين، البوتاسيوم، والفوسفور، من خلال الحد من تناول الأطعمة الغنية بهذه العناصر مثل الأفوكادو، الأرز البني، ورقائق البطاطا. تقوم الكلى بوظائف حيوية متعددة مثل تصفية النفايات والسوائل الزائدة من الجسم وإخراجها عن طريق البول، بالإضافة إلى ضمان التوازن المعدني في الجسم وإنتاج هرمون يحفز تكوين خلايا الدم الحمراء.

عندما تتضرر الكلى، يمكن أن تتراكم منتجات النفايات في الدم، ولهذا قد يوصي الأطباء بتعديلات غذائية لإدارة الحالة المرضية ودعم وظائف الكلى، حسب ما أفادت به مصادر طبية مثل Medical News Today.

ما هو النظام الغذائي المناسب للكلى في جسم الإنسان؟

يقوم أخصائيو تغذية الكلى بمتابعة الأشخاص الذين يعانون من مشكلات كلوية لتوفير نظام غذائي يلبي احتياجاتهم الخاصة، حيث يحتاج الأشخاص في المراحل الأولى من مرض الكلى المزمن إلى تقليل تناول الصوديوم والبروتين، في حين يجب على من يعانون من الفشل الكلوي الحد من تناول الصوديوم، البوتاسيوم، والفوسفور.

تجنب الأطعمة التالية:

الأطعمة المعلبة، التي تحتوي على نسبة عالية من الصوديوم بسبب إضافته خلال عملية التصنيع لزيادة مدة الصلاحية وتحسين المذاق. يجب تجنبها أو اختيار الأنواع المنخفضة الصوديوم وشطف محتوياتها لتقليل كمية الصوديوم المستهلكة.

خبز القمح الكامل، الذي يحتوي على كميات عالية من الفوسفور والبوتاسيوم. ينصح باستبداله بالخبز الأبيض الذي يحتوي على كميات أقل من هذه المعادن.

المشروبات ذات الألوان الداكنة، مثل الكولا الداكنة والبيرة، التي تُعزز بالفوسفور لتعزيز النكهة وإطالة الصلاحية.

الأفوكادو، الذي يحتوي على كمية عالية من البوتاسيوم ويجب تجنبه أو الحد منه.

الموز، الذي يعتبر مصدرًا غنيًا بالبوتاسيوم وينبغي تجنبه أو تقليل استهلاكه. الأناناس قد يكون بديلاً مناسبًا لأنه يحتوي على كمية أقل من البوتاسيوم.

الفواكه المجففة مثل المشمش، التمر، الخوخ، والزبيب، التي تحتوي على نسب عالية من البوتاسيوم وينصح بتجنبها.

تحديد الأطعمة المناسبة وتجنب الأطعمة المحتوية على نسب عالية من العناصر الغذائية الضارة يمكن أن يساعد في إدارة صحة الكلى وتحسين جودة الحياة.وكالات