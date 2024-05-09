انت الأن تتابع خبر 700 أستاذ يهودي يدعون بايدن لعدم توقيع قانون معاداة السامية والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - وقعت مجموعة مكونة من حوالي 700 عضو يهودي في هيئات التدريس بالجامعات الأمريكية رسالة إلى الرئيس جو بايدن بايدن، الأربعاء، تشجعه على عدم دعم مشروع قانون "معاداة السامية"، واعترض الأكاديميون على استخدام القانون لتعريف معاداة السامية الذي وضعه التحالف الدولي للتوعية بالمحرقة (IHRA)، أو التعريف الصهيوني، الأمر الذي أثار مخاوف من أن الانتقادات المشروعة لإسرائيل يمكن اعتبارها معادية للسامية بموجب مشروع القانون.

وتمت الموافقة على مشروع القانون بسهولة في مجلس النواب، الأسبوع الماضي، على الرغم من أن 21 جمهوريًا و70 ديمقراطيًا صوتوا ضده، مع تعبير الكثيرين عن نفس المخاوف التي أعرب عنها أعضاء هيئة التدريس.

وجاء في الرسالة الموجهة إلى بايدن وقادة مجلس الشيوخ: “إن انتقاد دولة إسرائيل أو الحكومة الإسرائيلية أو سياسات الحكومة الإسرائيلية أو الأيديولوجية الصهيونية ليس – في حد ذاته – معاديًا للسامية”،”وبالتالي، فإننا نحث قادتنا السياسيين على رفض أي جهد لتدوين تعريف لمعاداة السامية في القانون الفيدرالي الذي يخلط بين معاداة السامية وانتقاد دولة إسرائيل”. وفقاً لصحيفة “ذا هيل” القريبة من الكونغرس.

ومن خلال استخدام تعريف التحالف الدولي لإحياء ذكرى المحرقة في القانون الفيدرالي، تقول الرسالة إن مشروع القانون يمكن أن “ينزع الشرعية عن اليهود الأمريكيين ويسكتهم – من بين آخرين – الذين يدافعون عن حقوق الإنسان الفلسطينية أو ينتقدون السياسات الإسرائيلية بطريقة أخرى”.

وتستمر الرسالة: “من خلال خنق الانتقادات الموجهة إلى إسرائيل، فإن تعريف التحالف الدولي لإحياء ذكرى الهولوكوست يعزز الفكرة الخطيرة القائلة بأن الهوية اليهودية مرتبطة بشكل لا ينفصم بكل قرار تتخذه الحكومة الإسرائيلية”. “بعيدًا عن مكافحة معاداة السامية، تعد هذه الديناميكية بتضخيم التهديدات الحقيقية التي يواجهها اليهود الأمريكيون بالفعل”.