أخبار اليمن : صنعاء.. تسعيرة جديدة للكهرباء

صنعاء.. تسعيرة جديدة للكهرباءأعلنت المؤسسة العامة للكهرباء عن طرح أسعار تعرفة كافة شرائح الاستهلاك للكيلو وات للدورة النصف شهرية.

وأوضحت المؤسسة في بيان، أن سعر التعرفة تبدأ من 1 كيلو وات إلى 2.999 كيلو وات بسعر 230 ريال للكيلو وات.

وأشارت إلى أن سعر التعرفة للمستهلكين من 3,000 كيلو وات إلى 9,999 كيلو وات بسعر 220 ريال للكيلو وات، وسعر التعرفة للمستهلكين من 10.000 إلى 19.999 كيلو وات بسعر 200 ريال للكيلو وات، فيما تبلغ سعر التعرفة للمشتركين من 20.000 كيلو وات إلى 29.999 كيلو وات 190 ريالا للكيلو وات.

وذكر البيان أن التعرفة للمستهلكين من 30.000 كيلو وات إلى 99.999 كيلو وات بسعر 185 ريالا للكيلو وات، فيما تبلغ سعر التعرفة للمستهلكين من 100.000 كيلو وات إلى 199.999 كيلو وات بسعر 180 ريالا للكيلو وات.

وحددت المؤسسة سعر التعرفة للمستهلكين من 200.000 كيلو وات إلى 299.999 كيلو وات بمبلغ 175 ريالا للكيلو وات، وسعر التعرفة لشريحة المستهلكين من 300.000 كيلو وات، وما فوق، بسعر 170 ريالا للكيلو وات.

ودعت وزارة الكهرباء المواطنين وكبار المستهلكين الراغبين بالإشتراك أو إعادة الاشتراك والتوصيل إلى الاتصال على خدمة المشتركين 781001170، أو خدمة الجمهور 8000144.