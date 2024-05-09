خوسيلو يقود ريال مدريد إلى نهائي الأبطال

خوسيلو يقود ريال مدريد إلى نهائي الأبطالسجل خوسيلو هدفين في الدقائق الأخيرة ليقود ريال مدريد لنهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، بعدما قلب تأخره ليفوز 2-1 على بايرن ميونيخ الألماني، في مباراة مثيرة جمعتهما مساء الأربعاء، في إياب الدور قبل النهائي.

تقدم الفريق الألماني بتسجيل الهدف الأول في المباراة عن طريق اللاعب الكندي ألفونسو ديفيز في الدقيقة68، ليتألق بعد ذلك المهاجم الإسباني خوسيلو الذي شارك بديلا في الدقيقة 81 ليسجل هدفين في شباك بايرن ميونخ بالدقيقتين 88 و91 ليبلغ ريال مدريد النهائي للمرة 18 في تاريخه.

وسيلتقي ريال مدريد صاحب الرقم القياسي في التتويج باللقب برصيد 14 مرة في المباراة النهائية مع بوروسيا دورتموند الألماني الذي تأهل على حساب باريس سان جيرمان الفرنسي بالفوز ذهابا وإيابا بنتيجة واحدة بنتيجة 1 - صفر. والمقرر إقامتها على استاد "ويمبلي" بلندن، في الأول من يونيو المقبل.