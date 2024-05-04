انت الأن تتابع خبر "الإطاحة بزعيم عربي في الشهر الجاري "...ليلى عبد اللطيف تكشف مفاجأة مزلزلة لدولة عربية مجاورة لفلسطين بصورة صادمة ! والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - مازالت العرافة اللبنانية الشهيرة ليلى عبد اللطيف تثير الجدل من حين إلى آخر، وكان آخر تحذير لها لزعيم عربي هذه المرة

وحذرت ليلى عبد اللطيف من محاولات شريرة لزعزعة الاستقرار في الأردن عبر تحركات مشبوهة هدفها الحقيقي الإطاحة بالحكم في البلاد.

وقالت إن دولة مارقة تسعة لخلق التوتر داخل الأراضي الأردنية من أجل خلق بلبلة وفوضى تستطيع من خلالها التسلل إلى الداخل الأردني.

وأكدت أن الأردن سيفشل تلك المخططات وستقضي قوات الأمن الأردنية على محاولات تخريب واعتداء على ممتلكات عامة وخاصة في العاصمة عمان.

وتوقعت العرافة الشهيرة أن تواجه الملكة الأردنية أحداثا متسارعة على الحدود مشيرة إلى أن الجيش الأردني سيتصدى بقوة لتلك الأحداث، ويعزز من أمن الحدود.