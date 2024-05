كارينا كابور تخطف الأنظار بأحدث ظهور لها

القاهرة - محمد ابراهيم -

تمكنت الممثلة الهندية كارينا كابور من خطف الأضواء وجذب انتباه محبيها، حيث شاركت جمهورها بصورة لها من خلال حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام"،



وهي ترتدي إطلالة متميزة توحي بالبساطة،واختارت كارينا تسريحة شعر مشابهة لتلك التي تعتمدها كاجول، وتزيينها بمجوهرات فاخرة تعكس أناقتها.



تعليقات الجمهور على منشور كارينا كابور

وفورا من مشاركة المنشور نال المنشور على إعجاب الجمهور، وكانت من بين أبرز التعليقات Amazing، always enlightening the world، may God honor you، and other comments.



آخر أعمال كارينا كابور



والجدير بالذكر آخر أعمال كارينا كابور فيلم Laal Singh Chadha وهو من بطولة عامر خان Aamir Khan،

وانتهت أيضا من العمل في أول أفلامها التي تعرض على خدمة وسائط تقدم مباشرة للمشاهدين عبر الإنترنت OTT وهو فيلم من إخراج سوجوي جوش Sujoy Ghosh، والفيلم مقتبس عن الرواية اليابانية الشهيرة The Devotion of Suspect X، ويشارك في بطولة الفيلم جايديب أهلاوات Jaideep Ahlawat وفيجاي فارما Vijay Varma، وتم عرض الفيلم على نتفليكس Netflix.