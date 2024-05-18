انت الأن تتابع خبر مواصفات هاتف Xiaomi 14 الجديد وسعره في ثلاث دول عربية مميزات و عيوب شاومي 14!! والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أعلنت شاومي عن إطلاق هاتفها الجديد Xiaomi 14، الذي يروج لكونه الخيار المثالي لمحبي الأجهزة الصغيرة والقوية. الهاتف يأتي بشاشة أموليد 6.36 بوصة ومعدل تحديث 120 هرتز، ويضم المعالج القوي Snapdragon 8 Gen 3 لتوفير أداء استثنائي. وقد كشفت الشركة عن توافر الجهاز بمجموعة متنوعة من الألوان والخيارات التخزينية المتعددة، مما يعطي المستخدمين حرية أكبر في الاختيار.

وتشمل المواصفات

الأساسية لهاتف Xiaomi 14 كاميرا ثلاثية الأبعاد بدقة 50 ميجابكسل لكل منها، إضافة إلى كاميرا أمامية بدقة 32 ميجابكسل، مما يناسب عشاق التصوير الفوتوغرافي. كما يأتي الجهاز ببطارية 4610 مللي أمبير تدعم الشحن السريع بقوة 90 واط، ويعمل بنظام التشغيل أندرويد 14 مما يوفر أحدث التقنيات للمستخدمين.

فيما يتعلق بالأسعار

يتوفر الهاتف في الأسواق المصرية بسعر يبدأ من 43000 جنيه مصري للنسخة 256 جيجا مع 12 جيجا رام، وفي السعودية بسعر 3500 ريال للنسخة 512 جيجا مع 12 جيجا رام، فيما يبلغ سعره في الإمارات 3300 درهم لنفس النسخة. وعالميًا، يتراوح سعر الهاتف من 650 إلى 800 دولار اعتمادًا على النسخة والمواصفات.

على الرغم من العديد من المميزات