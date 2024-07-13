حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 13 يوليو 2024 08:25 مساءً - تعد سيارة هيونداي بايون الخيار الأمثل للباحثين عن سيارة رياضية SUV في السوق المصرية، فهي تناسب شريحة كبيرة من المستهلكين وبخاصة الشباب.

وزودت سيارة هيونداي بايون بباقة مميزة من التجهيزات القياسية، ويرصد القاهرة 24 في السطور التالية سعر هيونداي بايون في سوق السيارات المستعملة.

سعر هيونداي بايون في سوق السيارات المستعملة

ويتراوح سعر هيونداي بايون في سوق السيارات المستعملة بين 820 ألف جنيه ومليون و250 ألف جنيه.

مواصفات هيونداي بايون في مصر

وتتوافر سيارة هيونداي بايون في السوق المصرية بناقل حركة أوتوماتيكي مكون من 6 نقلات، وهي مزودة بمحرك توربيني سعة 1،4 لتر، وبقوة 100 حصان، وعزم دوران 134 نيوتن/متر، وتعتمد السيارة على نظام الدفع الأمامي للعجلات.

وتحتوي سيارة هيونداي بايون على نظام ترفيهي مكون من شاشة عدادات، وبلوتوث، وراديو، ومكبرات صوتية، وشاحن أمامي وخلفي USB.

وزودت السيارة الرياضية بكماليات مميزة ومنها عجلة قيادة متعددة الوظائف قابلة للإمالة، وزجاج مظلل، وسبويلر خلفي، وخاصية طي المرايا الجانبية، وحساس إضاءة أوتوماتيكي، ومسند يد أمامي، وفرش المقاعد من القماش، ومكيف هواء، ومصابيح أمامية هالوجين.

وتضم هيونداي بايون أنظمة أمان متطورة ومنها وسائد هوائية، ومثبت للسرعة، وفرامل مانعة للانغلاق، ووسائد هوائية، ونظام الثبات الإلكتروني، وتوزيع إلكتروني لقوة الفرامل، وبرنامج التوازن عند المرتفعات، ونظام مراقبة ضغط الهواء في الإطارات.