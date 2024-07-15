حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 15 يوليو 2024 12:31 مساءً - تعد سيارة إم جي ZS من أشهر السيارات الكروس أوفر المتوفرة في سوق السيارات المستعملة، وهي تعد الخيار الأمثل للشباب الباحثين عن سيارة قوية الأداء.

سعر إم جي ZS في سوق السيارات المستعملة

ويتراوح سعر إم جي ZS موديل 2024 في سوق السيارات المستعملة بين 770 ألف جنيه إلى مليون و100 ألف جنيه.

مواصفات إم جي ZS في مصر

وتعد سيارة إم جي ZS من السيارات الاقتصادية في استهلاكها للوقود حيث تستهلك نحو 5،8 لترات عند قطع مسافة تصل إلى 100 كم.

وهي مزودة بمحرك رباعي الأسطوانات وبسعة وصلت إلى 1500 سي سي، ويضخ الموتور قوة تصل إلى 123 حصان، و135 نيوتن/متر من عزم الدوران.

ويقترن المحرك بناقل حركة أوتوماتيكي مكون من 4 نقلات، وتنتقل السيارة من نقطة الصفر حتى سرعة 100 كم/ساعة في غضون 12،1 ثانية.

ويصل الطول الكلى للسيارة إلى 4314 مم، ويصل ارتفاعها إلى 1624 مم، ويصل عرضها إلى 1809 مم، ويصل طول قاعدة العجلات إلى 2585 مم، وتصل سعة الشنطة الخلفية للسيارة إلى 448 لتر.

وتحتوي سيارة إم جي ZS على كماليات مميزة ومنها إمكانية ضبط المرايا الجانبية كهربائيًا، ومصابيح أمامية هالوجين، وإمكانية تشغيل محرك السيارة دون مفتاح، وعجلة قيادة متعددة الوظائف، وزجاج كهربائي أمامي وخلفي.

بالإضافة إلى نظام ترفيهي مكون من بلوتوث، وراديو، وشاشة تعمل باللمس مقاس 8 بوصة تدعم التوصيل اللاسلكي، ومكبرات صوتية.