حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 25 يوليو 2024 12:31 مساءً - يبحث المقبلون على شراء سيارة مستعملة عن سيارة أوروبية ذات اعتمادية واسم موثوق، فضلًا على أن يكون السعر مناسبا.

وتعد سيارة رينو لوجان من أشهر السيارات الفرنسية في سوق السيارات المستعملة، وهي تناسب شريحة كبيرة من المستهلكين.

سعر رينو لوجان في سوق السيارات المستعملة

ويتراوح سعر رينو لوجان 2022 في سوق السيارات المستعملة بين 460 ألف جنيه إلى 552 ألف جنيه.

مواصفات رينو لوجان في مصر

وتتوفر سيارة رينو لوجان في السوق المصري عبر إصدارين من المحركات، وهي مزودة بباقة مميزة من التجهيزات القياسية، فهي مزودة بمحرك سعة 1600 سي سي، وهو مكون من 4 أسطوانات، وبقوة 90 حصانا، وعزم دوران 128 نيوتن/متر، وتعتمد السيارة على نظام الدفع الأمامي للعجلات.

بينما زودت بعض الفئات بمحرك سعة 1600 سي سي، وبقوة 110 أحصنة، وعزم دوران 148 نيوتن/متر، ويقترن المحرك بناقل حركة أوتوماتيكي.

ويصل الطول الكلى للسيارة إلى 4354 مم، وتصل سعة الشنطة الخلفية للسيارة إلى 510 لترات، ويصل طول قاعدة العجلات إلى 2635 مم، ويصل عرضها إلى 1496 مم.

وتحتوي سيارة رينو لوجان على أنظمة أمان متطورة ومنها وسائد هوائية للسائق، ونظام الحماية من السرقة، وتوزيع إلكتروني لقوة الفرامل، وفرامل مانعة للانغلاق، وحساسات ركن خلفية، ومثبت للسرعة.

وتضم السيارة كماليات وتجهيزات مميزة ومنها مكيف هواء، وجنوط رياضية، وإمكانية التحكم في مستوي مقعد القيادة، ومرايا جانبية كهربائية، ومصابيح ضباب أمامية، ومرايا جانبية كهربائية، وزجاج كهربائي للأبواب، وإمكانية تعديل مستوي مقعد السائق.

بالإضافة إلى نظام ترفيهي مكون من بلوتوث، وراديو، ومدخل USB، وشاشة وسائط تعمل باللمس مقاس 7 بوصة.