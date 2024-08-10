روسيا وفنزويلا تحظران تطبيق المراسلة المشفرة سيجنال

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 10 أغسطس 2024 06:31 مساءً - منعت كل من روسيا وفنزويلا الوصول إلى تطبيق المراسلة المشفر Signal، وفقًا لتقارير The Verge.

ونشرت خدمة الأخبار الروسية Interfax خبر حجب تطبيق Signal في روسيا وبحسب التقرير الروسي، قامت هيئة مراقبة الاتصالات الروسية "روسكومنادزور" بتقييد التطبيق بسبب "انتهاك متطلبات التشريع الروسي الذي يعد استيفاؤه ضروريًا لمنع استخدام برنامج المراسلة لأغراض إرهابية ومتطرفة".

وأكد موقع NetBlocks لتعقب الأمن السيبراني على موقع X أن روسيا قيدت الوصول إلى Signal "على معظم مزودي الإنترنت، ولاحظت NetBlocks أيضًا أن التطبيق "يظل قابلاً للاستخدام مع تمكين" التحايل على الرقابة "في إعدادات Signal مرددًا توصية من حساب Signal's X للمستخدمين الذين تم حظرهم من رسائلهم في كلتا المنطقتين.

وحدث حجب Signal في فنزويلا في ظل نتائج الانتخابات الرئاسية المتنازع عليها في البلاد منذ نهاية يوليو ، وأعلنت الهيئة الانتخابية الفنزويلية فوز الرئيس نيكولاس مادورو دون نشر أي دليل على فوزه، مما أثار احتجاجات منتقدي ومؤيدي خصم مادورو إدموندو غونزاليس، بحسب وكالة أسوشيتد برس.

وقامت كلتا المنطقتين بقطع الوصول إلى تطبيقات الوسائط الاجتماعية المماثلة الأخرى ربما كوسيلة لتهدئة الأصوات المعارضة، وقام الرئيس مادورو بحظر X في وقت سابق من اليوم لمدة 10 أيام بدعوى أن مالك الشركة Elon Musk كان يحرض على الكراهية و"ينتهك" قواعد شبكته الاجتماعية، كما أبلغت إذاعة صوت أميركا عن "انقطاع جماعي لموقع يوتيوب" في روسيا يوم الخميس.