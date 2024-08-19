انت الأن تتابع خبر سامسونج تطلق هاتفها الاقتصادي الجديد Galaxy A06 ببطارية متميزة وشحن سريع وسعر في متناول الجميع والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أعلنت سامسونج رسميًا عن أحدث هواتفها الاقتصادية Galaxy A06، حيث كشفت الشركة الكورية عن جهازها الموجه للميزانية الاقتصادية، وسيتم طرح Galaxy A06 للبيع الأسبوع المقبل، وكما كان متوقعًا بالنظر إلى التسريبات السابقة فإن Galaxy A06 لا يختلف كثيرًا عن سابقه من فئة A، حيث يضم Galaxy A06 نفس معالج MediaTek Helio G85 مثل A05، وكاميرا أساسية بدقة 50 ميجابيكسل، ويعمل ببطارية 5000 مللي أمبير مع شحن سريع بقوة 25 وات.

بعض الاختلافات البسيطة في سامسونج Galaxy A06

التحديثان الرئيسيان اللذان أدخلتهما Galaxy A06 على A05 هما تصميم جديد بأسلوب إطار Key Island وشاشة محسنة، بينما يبقى حجم الشاشة عند 6.7 بوصة كما في الأجيال السابقة، إلا أن الشركة تؤكد أن هاتفها الجديد يدعم الآن معدل تحديث 90 هرتز، بدلاً من 60 هرتز.

يجمع الهاتف الجديد بين معالج MediaTek وذاكرة عشوائية سعتها 4 أو 6 جيجابايت، وذاكرة تخزين 64 أو 128 جيجابايت، يأتي هاتف Galaxy A06 الجديد مع أحدث إصدار من نظام التشغيل Android، وهو نظام Android 14، وتشمل المواصفات الأخرى ذاكرة تخزين سعتها 128 جيجابايت ومستشعر بصمة إصبع مثبت على الجانب.

مواصفات الهاتف الجديد في جدول

ولسهولة معرفة مواصفات الهاتف يُرجى مراجعة الجدول التالي: