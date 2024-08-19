انت الأن تتابع خبر أخبار التقنية.. أبل تستعد لطرح AirPods 4 بنسختين قريبًا.. كل ما تحتاج معرفته والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تستعد آبل لحدث الخريف، والذي من المتوقع أن تطلق فيه مجموعتها الجديدة من الأجهزة بما في ذلك iPhone 16، وإلى جانب أجهزة iPhone تشير التكهنات إلى أن الشركة ستطلق أيضًا AirPods 4 الجديدة فى السوق، في حين كان إصدار AirPods الجديد متوقعًا في مكان ما، فإن المفاجأة هى أن الشركة تتطلع لإطلاق AirPods 4 بنسختين.

ووفقًا لرسالة مارك جورمان المنشورة على بلومبرج، ستكشف آبل عن نسختي AirPods 4 في أقرب وقت من الشهر المقبل، ربما مع إطلاق iPhone 16، وسيقدمون طرازًا للمبتدئين وطرازًا متوسط ​​المستوى، يهدف إلى استبدال كل من AirPods 2 وAirPods 3.

AirPods 4: ما هو القادم؟

من المتوقع أن تجمع سماعات AirPods 4 القادمة من Apple بين طرازي الجيل الثاني والثالث، وتقدم نسختين: خيار مناسب للميزانية ليحل محل AirPods 2 وطراز متوسط ​​المدى ليحل محل AirPods 3، ووفقًا لتقرير بلومبرج، فإن الاختلاف الرئيسي بين الاثنين سيكون وجود إلغاء نشط للضوضاء في الطراز الأعلى، بينما سيشترك كلاهما في تصميم مماثل.

وفقًا لجورمان، ستتميز AirPods 4 متوسطة المدى بإلغاء نشط للضوضاء، بينما لن يكون الطراز الأساسي كذلك. من الضروري التمييز بين هذه السماعات وسماعات AirPods Pro 3 القادمة، والتي من المتوقع أن تصل بشكل منفصل في وقت لاحق، وبصرف النظر عن هذه المعلومات، فإن تفاصيل جورمان محدودة.

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