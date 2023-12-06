نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز قبل بداية مباريات اليوم الأربعاء 6-12-2023 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يتصدر نادي آرسنال الترتيب وينافسه ليفربول ومانشستر سيتي على الصدارة ولا تزال المنافسة مشتعلة بينهم ويقدم لكم موقع "دوت الخليج الرياضي" ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز قبل بداية مباريات اليوم الأربعاء 6-12-2023. موعد مباريات الأربعاء برايتون ضد برينتفورد 9:30. فولهام ضد نوتينجهام 9:30. ليفربول ضد شيفيلد 9:30. مانشستر سيتي ضد أستون فيلا 10:15. تشيلسي ضد مانشستر يونايتد 10:15. - ترتيب الدوري الإنجليزي 1- آرسنال 36 نقطة 2- ليفربول 31 نقطة 3- مانشستر سيتي 30 نقطة 4- أستون فيلا 29 نقطة 5- توتنهام 27 نقطة 6- نيوكاسل 26 نقطة 7- مانشستر يونايتد 24 نقطة 8- برايتون 22 نقطة 9- وست هام 21 نقطة 10- تشيلسي 19 نقطة 11- برينتفورد 19 نقطة 12- ولفرهامبتون 18 نقطة 13- ايفرتون 17 نقطة 14- كريستال بالاس 16 نقطة 15- فولهام 15 نقطة 16- نوتينجهام 13 نقطة 17- بورنموث 13 نقطة 18- لوتون تاون 9 نقاط 19- بيرنلي 7 نقاط 20- شيفيلد 5 نقاط - هدافي الدوري الإنجليزي 1- إيرلينج هالاند 14 هدف 2- محمد صلاح 10 أهداف 3- سون 9 أهداف 4- هوانج تشان 8 أهداف 5- بوين 8 أهداف - القنوات الناقلة لمباريات الدوري تردد قناة bein sports 5 القمر: سهيل التردد: 11585 الاستقطاب: عمودي الترميز: 27500 تصحيح الخطأ: 2/3.