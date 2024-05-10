نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تدريبات بدنية خاصة للاعبي الزمالك استعدادًا لمواجهة نهضة بركان في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - خاض لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك فقرة تدريبات بدنية في بداية مران اليوم الخميس، الذي أقيم على ملعب أكاديمية جامعة بركان، استعدادًا لمباراة نهضة بركان في ذهاب نهائي كأس الكونفدرالية المقرر لها يوم الأحد المقبل.

تدريبات بدنية للاعبي الزمالك

وتولى أعضاء الجهاز الفني الإشراف على هذه الفقرة التي تضمنت تدريبات بدنية متنوعة بجانب فقرة بالكرة قبل بدء التدريبات الفنية والخططية.

وكانت بعثة الزمالك وصلت إلى مدينة السعيدية بالمغرب بعد رحلة استمرت نحو 6 ساعات تقريبا استعدادًا للمواجهة المرتقبة أمام بطل المغرب.

ويترأس بعثة الزمالك الكابتن حسين لبيب رئيس مجلس الإدارة، ويرافق البعثة كلًا من، الدكتور حسام المندوه أمين الصندوق وأحمد سليمان عضو المجلس والمشرف على الكرة والدكتور عبد الله جورج مستشار مجلس الإدارة.