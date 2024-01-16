نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مجانًا الآن.. القنوات المفتوحة الناقلة لمشاهدة مباريات أمم آسيا 2023 في المقال التالي



أحمد جودة - القاهرة - يبحث عشاق الكرة الآسيوية عن ترددات القنوات الناقلة لمباريات كأس أمم آسيا 2023 والتي تقام حاليًا في قطر.



ويشارك 24 منتخب في البطولة، حيث تم توزيع المنتخبات المشاركة في بطولة كأس آسيا كالتالي:



المجموعة الأولى: قطر، الصين، طاجيكستان، لبنان.

المجموعة الثانية: أستراليا، أوزبكستان، سوريا، الهند.

المجموعة الثالثة: إيران، الإمارات العربية المتحدة، هونج كونج، فلسطين.

المجموعة الرابعة: اليابان، العراق، فيتنام، إندونيسيا.

المجموعة الخامسة: كوريا الجنوبية، الأردن، البحرين، ماليزيا.

المجموعة السادسة: السعودية، عمان، تايلاند، قيرغيزستان



لم تعلن أي قناة رياضية عربية مفتوحة عن نقلها منافسات كأس الأمم الأسيوية في قطر بل سيتم نقل حفل الافتتاح عبر قنوات beIN Sports المفتوحة والكأس الرياضية المفتوحة.



بينما ستقوم قنوات الرابعة الرياضية العراقية على الأرضية داخل العراق وقنوات أبوظبي الرياضية وقنوات الرياضة السعودية SSC ببث المنافسات على باقاتها داخل النطاق الجغرافي لها.



ويستعرض دوت الخليج الرياضي تردد القتوات المفتوحة الناقلة لمباريات بطولة كأس أمم آسيا....



تردد قناة beIN Sports المفتوحة:

القمر الصناعي: نايل سات.

معدل الاستقطاب: أفقي.

التردد: 11013.

معامل تصحيح الخطأ: 3/2.

معدل الترميز: 27500.

تردد قناة الكأس الرياضية المفتوحة على عربسات

التردد: 12245

الاستقطاب: V

معدل الترميز: 27500

تصحيح الخطأ: ¾

تردد قناة الكأس Al Kass Sports 2 على نايل سات

التردد: 11919

الاستقطاب: H

معدل الترميز: 27500

تصحيح الخطأ: ¾