يوتيوب HD.. شاهد تونس ضد ناميبيا Youtube بث مباشر دون "تشفير أو فلوس" | كأس أمم إفريقيا 2024

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أحمد جودة - القاهرة - يوتيوب HD.. شاهد تونس ضد نامبيا Youtube بث مباشر بدون "تشفير أو فلوس" | كأس أمم أفريقيا 2024

تقام اليوم المباراة المنتظرة بين منتخب تونس Tunisia الملقب ب نسور قرطاج ومنتخب ناميبيا Namibia ويبحث عشاق ومحبي كرة القدم حول العالم، عن هذه المواجهة المرتقبة بين تونس ونامبيا، من خلال محركات البحث جوجل خلال الساعات القليلة الماضية.

لذلك ترصد بوابة دوت الخليج الإلكترونية عبر موقعها، كافة التفاصيل والمعلومات المطلوبة عن مباراة تونس ضد نامبيا في كأس أمم افريقيا من خلال السطور التالية في التقرير الآتي

يمكنك مشاهدة المباراة عبر الرابط من هنــــا (سيتم تفعيل البث المباشر للمباراة قبل انطلاقها مباشرة بدون تقطيع)

يوتيوب HD.. شاهد تونس ضد نامبيا Youtube بث مباشر دون "تشفير أو فلوس" | كأس أمم إفريقيا 2024

شاهد تونس ضد نامبيا Youtube بث مباشر دون "تشفير أو فلوس" | كأس أمم إفريقيا 2024



و يأمل منتخب تونس في تحقيق بداية قوية في كأس أمم إفريقيا 2023، عندما يواجه منتخب ناميبيا اليوم الثلاثاء، في الجولة الأولى من المجموعة الخامسة، حيث يتمتع المنتخب التونسي بتشكيلة مميزة من اللاعبين أصحاب الخبرة، وعلى رأسهم يوسف المساكني وعلي معلول وحمزة رفيع. ويسعى الفريق لتحقيق الفوز في هذه المباراة، من أجل وضع قدم ونصف في الدور الثاني.

أما منتخب ناميبيا، فهو منتخب مكافح، لكنه يعاني من عدم الخبرة على المستوى القاري. ويسعى الفريق لتحقيق مفاجأة أمام المنتخب التونسي، لكن المهمة ستكون صعبة للغاية.

موعد مباراة تونس ونامبيا

يلتقي منتخب تونس اليوم الثلاثاء، مع منتخب ناميبيا في الجولة الأولى وتبدأ المباراة في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، الثامنة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، على ملعب كورهوغو في أقصى شمال كوت ديفوار.

القنوات الناقلة لمباراة تونس وناميبيا

تبث مباراة تونس وناميبيا عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس، الناقل الحصري لبطولة كأس أمم إفريقيا في الشرق الأوسط.

وتعرض المباراة على قناتي beIN Sports HD 2 Max- beIN Sports HD 1 Max، بتعليق عصام الشوالي.

يمكنك مشاهدة المباراة عبر الرابط من هنــــا (سيتم تفعيل البث المباشر للمباراة قبل انطلاقها مباشرة بدون تقطيع)

يوتيوب HD.. شاهد تونس ضد نامبيا Youtube بث مباشر دون "تشفير أو فلوس" | كأس أمم إفريقيا 2024

القنوات الناقلة لكأس الأمم الأفريقية 2024 مجانًا



القنوات المفتوحة في الشرق الأوسط

في منطقة الشرق الأوسط، تتوفر العديد من القنوات المفتوحة التي تنقل مباريات كأس الأمم الأفريقية 2024 بعضها على التردد الأرضي ومن أبرزها:

1- قناة الجزائر الأولى على القمر الصناعي نايل سات.

2- قناة المغرب الرياضية على القمر الصناعي نايل سات.

3- قناة الرياضية المغربية الأولى على القمر الصناعي Hispasat 30W-5.

5- قناة فوكس سبورت على القمر الصناعي Hot Bird 13B.

6- قناة تيلي تشاد على القمر الصناعي Amos 4W.

وتنقل هذه القنوات جميع مباريات البطولة، بما في ذلك مباريات المنتخبات العربية المشاركة، مثل مصر والمغرب والجزائر وتونس.

القنوات المفتوحة في إفريقيا

بالإضافة إلى القنوات المفتوحة في الشرق الأوسط، تتوفر أيضًا العديد من القنوات المفتوحة التي تنقل مباريات كأس الأمم الأفريقية 2024 في مختلف أنحاء إفريقيا، ومن أبرزها:

1- قناة SuperSport على القمر الصناعي

2- قناة Canal+ Afrique على القمر الصناعي Eutelsat 7 West A.

3- قناة StarTimes على القمر الصناعي

4- قناة Kwese TV على القمر الصناعي SES-5.

وتنقل هذه القنوات جميع مباريات البطولة، بما في ذلك مباريات المنتخبات الأفريقية المشاركة.

خطوات الحصول على ترددات القنوات المفتوحة



لضبط ترددات القنوات المفتوحة لمشاهدة كأس الأمم الأفريقية 2024، يمكن اتباع الخطوات التالية:

الخطوة الأولي: انتقل إلى قائمة القنوات على جهاز الاستقبال الخاص بك.

الخطوة الثانية: اضغط على زر «البحث».

الخطوة الثالثة: حدد نوع القنوات التي تريد البحث عنها، والتي في هذه الحالة هي «القنوات المجانية».

الخطوة الرابعة: أدخل ترددات القنوات التي تريد ضبطها.

الخطوة الخامسة: اضغط على زر «البدء».

ستظهر لك القنوات التي تم ضبطها في قائمة القنوات الخاصة بك.

تشكيل منتخب تونس المتوقع أمام ناميبيا



من المتوقع أن يكون تشكيل المنتخب التونسي، مكون من:

حراسة المرمى: البشير بن سعيد.

خط الدفاع: على معلول- وجدي كشريدة- منتصر الطالبي- ياسين مرياح.

خط الوسط: عيسى العيدوني- إلياس السخيري- حمزة رفيع.

خط الهجوم: يوسف المساكني- إلياس عاشوري- طه ياسين الخنيسي.