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أحمد جودة - القاهرة - بث مباشر كورة لايف مشاهدة مجانية مباراة تونس وناميبيا كأس الأمم الإفريقية 2023.

كأس الأمم الإفريقية 2023، بث مباشر مباراة تونس، يواجه منتخب تونس نظيره منتخب ناميبيا، مساء اليوم الثلاثاء ضمن منافسات الجولة الأولى من المجموعة الخامسة في بطولة كأس الأمم الإفريقية 2023، والتي تقام في كوت ديفوار منذ يوم 13 يناير الجاري وتستمر حتى يوم 11 فبراير المقبل.

بث مباشر كورة لايف مشاهدة مجانية مباراة تونس وناميبيا كأس الأمم الإفريقية 2023

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موعد مباراة تونس وناميبيا كأس الأمم الإفريقية 2023

بث مباشر مباراة تونس وناميبيا

كأس الأمم الإفريقية 2023، ومن المقرر أن تنطلق صافرة مباراة تونس وناميبيا في تمام الساعة السابعة مساء بتوقيت القاهرة على ملعب أمادو جون كوليبالي، وستنقل المباراة عبر شبكة قنوات بين سبورت.

ويقع منتخب تونس ضمن المجموعة الخامسة في بطولة كأس الأمم الإفريقية برفقة منتخبات مالي وجنوب إفريقيا وناميبيا.

كأس الأمم الإفريقية 2023.. تشكيل منتخب تونس المتوقع أمام ناميبيا.

بث مباشر مباراة تونس وناميبيا

حراسة المرمى:- البشير بن سعيد.

خط الدفاع:- وجدي كشريدة - علي معلول - منتصر الطالبي - ياسين مرياح.

خط الوسط:- عيسى العيوني - إلياس السخيري - حمزة رفيعة.

خط الهجوم:-إلياس العاشوري -يوسف المساكيني - طه ياسين الخنيسي.

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منتخب تونس

كأس الأمم الإفريقية 2023، منتخب تونس، وأعلن الاتحاد الأفريقي "كاف"، عن اقتراب المنتخب التونسي من تحقيق رقم قياسي له في البطولة وهو تسجيل الهدف رقم 100 له في البطولة، حيث أصبح المنتخب التونسي على بعد هدفًا واحدًا؛ ليدخل قائمة نادي الـ100 في البطولة، بعدما سجل لاعبوه 99 هدفًا خلال المشاركات السابقة، بينما استقبل مرماهم 94 هدفًا.

وكانت قد نجحت 5 منتخبات فقط في تسجيل 100 هدف أو أكثر في تاريخ البطولة، وهم:-

منتخب مصر برصيد (168) هدف. منتخب كوت ديفوار برصيد (143) هدف. منتخب نيجيريا برصيد (137) هدف. ومنتخب الكاميرون بـرصيد (137) هدف. ومنتخب غانا في برصيد(133) هدف.

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تاريخ منتخب تونس في بطولة كأس الأمم الإفريقية

وبشكل عام خاض منتخب تونس 80 مباراة في جميع مشاركاته ال 20 السابقة ببطولة كأس الأمم الإفريقية، حيث حقق المنتخب التونسي الفوز 25 مباراة، فيما تعادل في 29 لقاء وخسر 26 لقاء.

ويسعي منتخب تونس لكتابة تاريخ جديد تحت قيادة مدربه الوطني جلال القادري، والتتويج بثاني ألقاب كأس الأمم الأفريقية بعد الحصول على اللقب الأول في عام 2004 حينما استضافت البطولة على أراضيها.

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كأس الأمم الإفريقية 2023.. مجموعات كأس الأمم الإفريقية 2023

مجموعات كأس الأمم الإفريقية 2023

المجموعة الأولى:- كوت ديفوار - نيجيريا - غينيا الاستوائية -غينيا بيساو.

المجموعة الثانية:- مصر - غانا - الرأس الأخضر - موزمبيق.

المجموعة الثالثة:- السنغال - الكاميرون - غينيا - جامبيا.

المجموعة الرابعة:- الجزائر - بوركينا فاسو - موريتانيا - أنجولا.

المجموعة الخامسة:- تونس - مالي- جنوب إفريقيا - نامبيا.

المجموعة السادسة:-المغرب - الكونغو الديمقراطية - زامبيا - تنزانيا.