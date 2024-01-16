ببلاش دون اشتراك.. بث مباشر مباراة السعودية وعمان في كأس أسيا 2024 | يلا شوت بجودة عالية (0-1)

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أحمد جودة - القاهرة - ببلاش دون اشتراك.. بث مباشر مباراة السعودية و عمان في كأس أسيا 2024 | يلا شوت بجودة عالية

ببلاش دون اشتراك.. بث مباشر مباراة السعودية saudi arabia و عمان oman في كأس أسيا 2024 | يلا شوت بجودة عالية..تنطلق اليوم الثلاثاء، مباراة السعودية وعمان، ضمن منافسات الجولة الأولى من المجموعة السادسة في بطولة كأس آسيا 2023، على ملعب خليفة الدولي بالعاصمة القطرية الدوحة.

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ببلاش دون اشتراك.. بث مباشر مباراة السعودية وعمان في كأس أسيا 2024 | يلا شوت بجودة عالية

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السعودية وعمان على موعد مع ديربي عربي ناري في افتتاح كأس آسيا

و يدخل المنتخب السعودي المباراة بمعنويات عالية بعد الفوز على اليابان في مباراة ودية مؤخرًا، فيما يأمل منتخب عمان في تحقيق نتيجة إيجابية في أول مباراة له في البطولة.

ويمتلك المنتخب السعودي مجموعة قوية من اللاعبين، على رأسهم سالم الدوسري وفهد المولد وفراس البريكان، فيما يعتمد منتخب عمان على نجومه المخضرمين مثل أحمد بهاء الدين وعلي الحبسي.

ويتوقع أن تكون المباراة مثيرة وقوية بين الفريقين، حيث يسعى كل منهما إلى تحقيق الفوز وبدء مشواره في البطولة بالعلامة الكاملة.

موعد مباراة السعودية وعمان في كأس آسيا 2023

تنطلق مباراة المنتخب السعودي وعمان، ضمن منافسات الجولة الأولى من المجموعة السادسة في بطولة كأس آسيا 2023، يوم الثلاثاء الموافق 16 يناير 2024، على ملعب خليفة الدولي بالعاصمة القطرية الدوحة.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة الثامنة والنصف مساءً بتوقيت السعودية وقطر، التاسعة والنصف مساءً بتوقيت الإمارات العربية المتحدة.

يمكنك مشاهدة المباراة عبر الرابط من هنــــا (سيتم تفعيل البث المباشر للمباراة قبل انطلاقها مباشرة دون تقطيع)

ببلاش دون اشتراك.. بث مباشر مباراة السعودية وعمان في كأس أسيا 2024 | يلا شوت بجودة عالية

القنوات الناقلة لمباراة السعودية وعمان في كأس آسيا 2024

يمكن مشاهدة مباراة المنتخب السعودي وعممان، ضمن منافسات الجولة الأولى من المجموعة السادسة في بطولة كأس آسيا 2023، على القنوات التالية:

في المملكة العربية السعودية: قناة SSC الرياضية

في سلطنة عمان: قناة بي إن سبورت

في بقية دول الوطن العربي: قناة بي إن سبورت

وبالنسبة للبث المباشر عبر الإنترنت، يمكن مشاهدة المباراة على تطبيق "TOD TV".

تردد القنوات الناقله لمباراة السعودية

التردد: 10810

الاستقطاب: أفقي

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 3/4

تردد بي أن سبورت آسيا المفتوحة نايل سات

التردد: 12188

الاستقطاب: أفقي

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 3/4

تردد قناة الكأس اكسترا 1 نايل سات

التردد 11919.

معدل الاستقطاب: أفقي H.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ 5/6.

تردد قناة الكاس اكسترا 1 بدر سات

قمر: Badr 4 26 شرق

التردد: 12245

الاستقطاب: عمودي

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: DVB-S2 8PSK 3/4

التشفير: مفتوح

معلق مباراة السعودية وعمان في كأس آسيا 2024



وأسندت شبكة قنوات بي إن سبورتس، للمعلق حسن العيدروس التعليق على مباراة السعودية وعمان اليوم.

تشكيل منتخب السعودية



حراسة المرمى: أحمد الكسار

خط الدفاع: علي البليهي، حسان تمبكتي، عون السلولي؛

خط الوسط: سعود عبد الحميد، محمد كنو، فيصل الغامدي، عبد الإله المالكي، محمد البريك؛

خط الهجوم: صالح الشهري، سالم الدوسري.

تشكيل منتخب عمان



حراسة المرمى: إبراهيم المخيني

الدفاع: علي البوسعيدي – خالد البريكي – جمعة الحبسي – أحمد الخميسي.

الوسط: جميل اليحمدي – عبدالله فواز – معتز صالح – أحمد الكعبي.

الهجوم: عمر المالكي – محسن الغساني