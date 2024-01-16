خسارة مفاجئة لعمان أمام السعودية

خسارة مفاجئة لعمان أمام السعوديةخسر المنتخب العماني أمام نظيره السعودي بهدفين لهدف، في المباراة التي جمعتهما مساء الثلاثاء، ضمن منافسات المجموعة السادسة ببطولة كأس آسيا قطر 2023.

افتتح اللاعب العماني صلاح اليحيائي التسجيل "للأحمر" مبكرا في الدقيقة 14 من ضربة جزاء.

ورد المهاجم السعودي عبد الرحمن غريب بهدف التعادل للأخضر عند الدقيقة 78، قبل أن يقتنص زميله المدافع علي البليهي هدف الفوز برأسية في الدقيقة الأخيرة من الوقت الضائع.

ورفع المنتخب السعودي رصيده إلى 3 نقاط في المركز الثاني، وبفارق الأهداف عن منتخب تايلاند صاحب الصدارة بنفس الرصيد من النقاط.