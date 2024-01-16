خسارة مفاجئة لعمان أمام السعودية
خسر المنتخب العماني أمام نظيره السعودي بهدفين لهدف، في المباراة التي جمعتهما مساء الثلاثاء، ضمن منافسات المجموعة السادسة ببطولة كأس آسيا قطر 2023.
افتتح اللاعب العماني صلاح اليحيائي التسجيل "للأحمر" مبكرا في الدقيقة 14 من ضربة جزاء.
ورد المهاجم السعودي عبد الرحمن غريب بهدف التعادل للأخضر عند الدقيقة 78، قبل أن يقتنص زميله المدافع علي البليهي هدف الفوز برأسية في الدقيقة الأخيرة من الوقت الضائع.
ورفع المنتخب السعودي رصيده إلى 3 نقاط في المركز الثاني، وبفارق الأهداف عن منتخب تايلاند صاحب الصدارة بنفس الرصيد من النقاط.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر خسارة مفاجئة لعمان أمام السعودية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع المؤتمر نت وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.