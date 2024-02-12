مسار حافلة النشامى

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رياض - احمد صلاح - يصل النشامى إلى مطار الملكة علياء الدولي في تمام الساعة الخامسة مساء.

وسيكون الأردنيون باستقبالهم، فور وصولهم إلى العاصمة عمان، ليحظوا باستقبال تاريخي، بعد الأداء الكبير الذي قدموه في بطولة آسيا وحصولهم على لقب الوصيف.



وبعد ذلك تنطلق حافلة النشامى من مطار الملكة علياء إلى شارع المطار، ومن ثم كوريدور عبدون إلى الدوار الرابع، وبعد ذلك إلى المدينة الرياضية، فاستاد عمان الدولي.



وبعد وصول حافلة النشامى إلى استاد عمان سيترجل الأبطال إلى أرضية الملعب لتحية الجماهير، وسط أجواء غنائية واحتفالية.



وينظم الاتحاد الأردني لكرة القدم حفلا خاصا لاستقبال وتكريم النشامى في استاد عمان الدولي عند السادسة والنصف مساء.



ويتضمن الحفل العديد من الفقرات المنوعة للاحتفال بأبطال المنتخب الوطني.

ويشار الى ان المدرجات تفتح للجماهير اعتبارا من الساعة الخامسة مساء.