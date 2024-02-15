نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بمشاركة مرموش.. آينتراخت فرانكفورت يعود بتعادل مثير أمام سانت جيلواز بدوري المؤتمر الأوروبي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - انتهت مباراة يونيون سانت جيلواز البلجيكي مع آينتراخت فرانكفورت الألماني بالتعادل الإيجابي 2/2 في إطار مباريات دوري المؤتمر الأوروبي؛ أقيمت المباراة في ملعب "لوتو بارك" بمدينة بروكسل البلجيكية، ضمن منافسات دور الـ 32 من البطولة.

أحداث مباراة آينتراخت فرانكفورت وسانت جيلواز

في الشوط الأول، تقدم فارس شعيبي لآينتراخت فرانكفورت في الدقيقة 3، وأضاف ساسا كالاجدزيك الهدف الثاني للفريق الألماني في الدقيقة 10.

قلص راسموسين الفارق لصالح سانت جيلواز بتسجيله هدفًا في الدقيقة 31.

وفي الشوط الثاني، تمكن جوستاف نيلسون من تسجيل هدف التعادل الثاني لسانت جيلواز في الدقيقة 68.

تم استبدال المهاجم المصري، عمر مرموش، بإريك إبيمبي في الدقيقة 80، دون أن تشهد الدقائق الأخيرة من المباراة أي فرص محققة للتسجيل، لينتهي اللقاء بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل فريق.