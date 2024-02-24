نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة الزمالك وأبو سليم في كأس الكونفدرالية الأفريقية والقنوات الناقلة "مباشر لحظة بلحظة" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كيفية مشاهدة مباراة الزمالك وأبو سليم في كأس الكونفدرالية الأفريقية 2024

موعد المباراة بين الزمالك وأبوسليم في بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية، ستشهد بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية مباراة مثيرة بين الزمالك وأبوسليم، وذلك ضمن الجولة الخامسة من دور المجموعات في المجموعة الثانية. ستُقام هذه المواجهة المهمة على أرض استاد 19 مايو 1956 في الجزائر. ويترقب عشاق كرة القدم هذه المواجهة التنافسية التي ستحدد مسار الفرق في المنافسة الإفريقية.

الزمالك ضد أبوسليم في الكونفدرالية الإفريقية

ووصلت بعثة الزمالك، بقيادة أحمد سليمان، عضو مجلس إدارة النادي والمشرف على الكرة، إلى مدينة عنابة الجزائرية مساء الخميس الماضي. استغرقت الرحلة نحو 3 ساعات ونصف على متن طائرة خاصة، ممهدةً الطريق للاستعدادات النهائية للمباراة المرتقبة في إطار بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية.

واستقبل عبدالواحد السيد، مدير الكرة في نادي الزمالك، بعثة الفريق فور وصولها إلى الجزائر. حضر السيد إلى الجزائر سابقًا للتأكد من جاهزية جميع الترتيبات المتعلقة بإقامة الفريق والتأكد من جاهزية الملاعب لاستضافة المباراة المرتقبة ضد أبوسليم.

وأجرى لاعبو الزمالك تدريباتهم الأساسية في ملعب "استاد 19 مايو 1956" بمدينة عنابة الجزائرية، حيث أقيم المران على الملعب الفرعي يوم الجمعة الماضي.

ومن المتوقع أن يواصل الفريق الزمالك تحضيراته في المران الختامي يوم السبت، حيث يعمل المدير الفني جوزيه جوميز على تحفيز اللاعبين وتوجيههم وإعداد "روشتة" خاصة تحتوي على التعليمات الفنية الضرورية لتنفيذها بشكل جيد استعدادًا لمواجهة أبوسليم.

وأجرى المدرب جوزيه جوميز تقسيمات فنية في وسط الملعب خلال تدريبات الفريق استعدادًا لمواجهة أبوسليم. قام اللاعبون بتنفيذ بعض الجمل الفنية التي قدمها المدرب خلال الجلسات التحليلية والنظرية.

كما قاد جواو ميجيل، مدرب الأحمال، فقرات بدنية متنوعة باستخدام أدوات خاصة، بهدف رفع معدل اللياقة البدنية للاعبين قبل بداية التدريبات الفنية.

الزمالك وأبوسليم

جوزيه جوميز يسعى لتحقيق الفوز الأول مع الزمالك، بعد تعادله سلبيًا في أول مباراة قاد فيها الفريق أمام الإسماعيلي في الجولة الـ13 من الدوري المصري.

كذلك يهدف الزمالك لمواصلة عروضه المميزة ببطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية، بعدما كان قد حسم تأهله إلى دور ربع النهائي، ويسعى الزمالك للاستمرار في الأداء المميز في بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية، حيث حسم تأهله إلى دور ربع النهائي.

ترتيب الزمالك في إفريقيا

وحسم الزمالك تأهله لربع نهائي كأس الكونفدرالية بعد التعادل مع ساجرادا إسبيرانسا الأنجولي في الجولة السابقة.

وعودة الزمالك بنقطة التعادل من ملعب ساجرادا أضافت 3 نقاط إلى رصيده وجعلته يحتل صدارة جدول ترتيب المجموعة الأولى بإجمالي 10 نقاط، بفضل فوزه في 3 مباريات والتعادل في مواجهة واحدة، دون تلقي أي هزيمة.

ويتطلع الزمالك لتحقيق الفوز في المباراة أمام أبوسليم لتأكيد صدارته في جدول ترتيب المجموعة، حيث يحتل حاليًا المركز الأول برصيد 10 نقاط، في حين يحتل أبوسليم المركز الثاني برصيد 9 نقاط، مع ثلاث انتصارات وهزيمة واحدة.

فيما يأتي ساجرادا في ثالث مراكز جدول ترتيب المجموعة، برصيد 4 نقاط، من فوز، تعادل، وهزيمتين، فيما يقبع سوار الكيني في المركز الرابع والأخير، بلا نقاط، إثر 4 خسائر.

وكان عمرو أبو العز، المدير الإداري للفريق الأول بنادي الزمالك قد أعلن أولًا عدم إذاعة المباراة تليفزيونيًا أمام أبوسليم، بعد تلقي إخطارًا من الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، بشكل رسمي، خلال الاجتماع الفني للمباراة.

وتم حل الأزمة الخاصة بمسألة إذاعة المباراة، فيما بعد، بإخطار جديد من الاتحاد الإفريقي لمسؤولي الناديين، وعليه فسيذاع اللقاء عبر القناة صاحبة الحقوق الخاصة ببث المباريات الإفريقية.

موعد مباراة الزمالك وأبوسليم في الكونفدرالية الإفريقية

ويتجدر مشاهدة مباراة الزمالك وأبوسليم يوم الأحد 25-2-2024، في الجولة الخامسة من دور المجموعات بكأس الكونفدرالية الإفريقية. ستقام المباراة في "استاد 19 مايو 1956" بالجزائر، وستنطلق في تمام السادسة مساءً بتوقيت القاهرة. يتطلع الزمالك لتحقيق الفوز وتأكيد صدارته في المجموعة، بينما يسعى أبوسليم لتحقيق نتيجة إيجابية والاقتراب من المتصدر.

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك وأبوسليم في الكونفدرالية الإفريقية

ستقدم قناة بي إن سبورتس إتش دي تغطية حصرية لمباراة الزمالك وأبوسليم في إطار منافسات دور المجموعات ببطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية. تعد هذه المواجهة جزءًا من الجولة الخامسة للمجموعة الثانية، ومن المتوقع أن تكون مباراة مثيرة ومليئة بالتشويق، وتعتبر قناة بي إن سبورتس إتش دي واحدة من القنوات الرياضية الرائدة التي توفر تغطية حصرية لأبرز الأحداث الرياضية حول العالم. ويمكن للمشتركين في هذه القناة الاستمتاع بالبث عالي الجودة والتحليلات المتميزة للمباريات، وسيكون موعد المباراة يوم الأحد، الموافق 25 فبراير 2024، في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة. ويشهد استاد 19 مايو 1956 في الجزائر مكانًا لهذا اللقاء الهام.